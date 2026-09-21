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川習會聚焦AI與稀土 安聯投信：AI需求不減、亞洲半導體迎布局契機

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
市場屏息等待川習會登場，安聯投信認為，即使政策風險仍在，全球AI基礎建設投資並未放緩，AI供應鏈景氣循環仍處於向上階段。路透
市場屏息等待川習會登場，安聯投信認為，即使政策風險仍在，全球AI基礎建設投資並未放緩，AI供應鏈景氣循環仍處於向上階段。路透

市場屏息等待川習會登場，關稅休戰協議、稀土出口管制及AI供應鏈政策成為全球科技產業關注焦點。安聯投信認為，即使短期政策風險仍在，全球AI基礎建設投資並未放緩，從半導體廠擴大CoWoS產能、記憶體廠持續擴產HBM，到光通訊與資料中心設備需求升溫，均顯示AI供應鏈景氣循環仍處於向上階段。在市場評價修正後，亞洲半導體供應鏈可望迎來新一波資金回流與成長契機。

00412A安聯亞洲半導體主動式ETF基金經理人蕭惠中表示，在美國10年期公債殖利率重新逼近5%水準之際，全球金融市場仍維持高度波動。不過，美股科技類股近期表現回穩，費城半導體指數走強，帶動亞洲科技股同步反彈，顯示市場資金並未撤離AI產業，而是持續聚焦具長期成長潛力的科技與半導體領域。

蕭惠中指出，目前市場最大的誤區，在於將短期政策與市場波動誤認為產業長期趨勢的改變。事實上，不論是美中關係、利率政策或地緣政治因素，影響較多來自評價修正與資金重新配置，而支撐AI與半導體產業發展的基本面動能並未改變。且再從近期產業動態來看，全球科技大廠仍持續加碼AI基礎建設投資，均反映資料中心與高效能運算需求依舊強勁。

觀察市場資金流向，蕭惠中點出，現階段投資人更重視「需求看得見、訂單能見度高」的產業環節。隨著AI模型持續大型化、資料中心建置規模不斷擴大，高速傳輸需求同步攀升，帶動光通訊、先進封裝、高頻寬記憶體（HBM）及相關基礎設施供應鏈成為市場資金布局重心。

蕭惠中表示，亞洲已是全球AI硬體供應鏈最重要產業聚落。台灣在晶圓代工、先進製程與CoWoS先進封裝領域居全球領先地位；南韓掌握HBM及先進記憶體技術優勢；日本則在半導體設備、測試設備、關鍵材料及精密製造領域具有深厚競爭力，三大市場共同建構完整且難以取代的半導體生態系。

其中，AI晶片對CoWoS先進封裝需求持續快速成長，市場預估至2027年相關需求規模仍將大幅增加。隨著高階GPU、AI伺服器及資料中心建設速度加快，帶動半導體測試設備、ABF載板及光通訊元件需求同步升溫。

展望後市，蕭惠中認為，AI產業成長仍主要受三大長期趨勢支撐，包括全球AI資本支出持續擴張、HBM與先進封裝等關鍵技術需求增加，以及亞洲半導體供應鏈戰略地位持續提升。儘管利率政策、美中關係及地緣政治因素仍可能造成市場波動，但在企業獲利持續成長、產業需求穩健擴大的背景下，近期市場修正反而有助於評價回歸合理水準。

對中長期投資人而言，當前正可望形成布局亞洲半導體及AI供應鏈的「黃金坑」，有機會掌握下一波AI需求擴張、產業升級與獲利成長所帶來的投資契機。

蕭惠中表示，市場正在修正評價，而非修正AI趨勢；短期波動來自情緒，長期成長則來自需求。當資金從題材回歸基本面，具備技術門檻與產業競爭優勢的亞洲半導體龍頭，仍將是AI浪潮下的重要受惠者。

川習會 稀土 半導體 AI 投信

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