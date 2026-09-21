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集邦：零組件成本走高 9月下旬電視、顯示器與筆電面板價格回復持平

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
集邦科技（TrendForce）21日發布2026年九日下旬面板報價預測。圖／集邦提供
集邦科技（TrendForce）21日發布2026年九日下旬面板報價預測。圖／集邦提供

調研機構集邦科技（TrendForce）21日公布 2026年9月下旬面板價格預測。TrendForce 研究副總范博毓指出，9月電視面板需求維持穩定，但顯示器與筆電面板需求相對疲弱。面對零組件成本接連上漲的壓力，面板廠堅守價格底線，預估9月電視（TV）、監示器（MNT）及筆記型電腦（NB）三大應用面板價格將全面維持持平走勢。

電視面板需求維持穩定 大陸三大面板廠發布漲價通知

范博毓表示，在電視面板方面，9月整體需求維持穩定，但面板廠正面臨零組件成本持續上升的沉重壓力。中國大陸三大面板廠已於9月中旬陸續發出面板漲價通知，明確釋出價格必須適度反映高漲成本的訊號。主要品牌客戶為備戰年底旺季需求，加上記憶體等其他零組件採購同樣面臨緊縮，在考量維持市場占有率的前提下，預期不會大幅調降面板採購量。此外，面板廠計畫於十一黃金周進行3至7天不等的產能調節，藉由調控供需減輕價格下跌壓力。綜合上述因素，預估9月電視面板價格將全面維持持平，並伺機尋求漲價空間。

顯示器面板第3季需求疲弱 面板廠對價格態度堅持

顯示器面板方面，第3季整體需求較為疲弱，但在零組件端成本壓力持續攀升下，面板廠對價格態度相當堅持，缺乏讓步空間。品牌客戶對此表達理解，並接受面板價格保持穩定。隨著主要面板廠開始醞釀電視面板價格止穩上漲，顯示器面板是否跟漲亦在評估中；若電視面板上漲趨勢確立，顯示器面板預計也將跟進調漲以舒緩成本壓力。預估9月主流規格的顯示器面板價格將持續維持全面持平態勢。

筆電面板拉貨動能放緩 買賣雙方以價格穩定為共識

范博毓指出，筆記型電腦面板方面，9月需求依舊疲弱不振，品牌客戶持續進行採購動能調節。預估第3季主要品牌客戶的採購動能將季減超過20%，第4季需求亦不排除繼續減弱，預估季減幅達雙位數。儘管面板廠面臨巨大的出貨壓力，但在高成本擠壓下，已難以透過價格讓步爭取訂單。由於面板廠持續釋出成本上揚訊號，品牌客戶多能理解現況，並未強烈要求調降價格，買賣雙方目前以「價格穩定」為主要共識。因此，預估9月筆電面板價格走勢仍將全面持平。

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