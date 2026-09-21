高雄市府攜台積電 白埔園區打造半導體先進設備材料驗測基地

總統賴清德21日上午前往高雄出席「白埔產業園區動土典禮」，他指出，隨著AI與高效能運算快速發展，先進封裝已成為全球半導體競爭的重要環節。經濟部、高雄市政府與台積電（2330）攜手合作，將白埔園區打造為全國首創的「半導體先進設備材料驗測基地」。

依據總統府新聞稿，未來關鍵設備與材料可以在這裡直接完成研發、測試及驗證，縮短新技術導入量產的時程，也提高本土廠商打入先進製程供應鏈的機會。希望科技產業能夠帶動傳統產業升級轉型，大企業也能攜手中小微企業一起前進，讓台灣經濟發展越來越好。

依據高雄市府說明，白埔產業園區總面積88.73公頃，產業用地約53公頃，其中25公頃規劃以半導體先進後段製程設備及相關供應鏈為重點招商方向。園區已於今年3月17日獲經濟部核定設置，高市府於9月21日舉辦園區開發工程開工典禮，屆時有逾20家半導體相關供應鏈業者出席共襄盛舉，期盼透過白埔產業園區開發，進一步強化南部半導體S廊帶產業鏈結。

依據總統府新聞稿，總統首先聽取白埔產業園區規劃與未來展望簡報，隨後致詞時表示，今天很榮幸來到高雄共同見證白埔園區開發的歷史性時刻，並祝福園區開發平安順利，進駐廠商生意興隆通四海、財源廣進達三江、鴻圖大展。今年6月他也曾在屏東與台積電魏哲家董事長一起為半導體供應鏈專區動土，可以看出南台灣半導體產業鏈越趨完整，政府推動「大南方新矽谷」的拼圖也正逐步完成。

依據官方數據，白埔園區占地近89公頃，預計每年可創造3,000億元產值、超過4,000個就業機會。