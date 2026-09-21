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AI CUP 2026玉山人工智慧公開挑戰賽 決賽獎金最高12萬元

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導

玉山金控（2884）長期推動產學合作、鼓勵跨域創新，今年再度與教育部攜手舉辦「AI CUP玉山人工智慧公開挑戰賽」。本次競賽結合玉山證券、玉山投信實務經驗，呼應台股ETF熱潮，以「Agent基金經理人：打造你的最佳ETF投資組合」為主題，邀請AI開發者與金融投資領域人士，運用自行設計之Agent進行模擬投資選股，挑戰決賽舞台與最高12萬元獎金

隨著AI技術快速發展，證券與資產管理產業的研究與投資交易模式也逐步改變。玉山證券總經理陳烜台表示，本次競賽結合真實投資情境，鼓勵參賽者運用AI自主分析市場資訊、建構選股策略及產出投資決策；玉山投信總經理梅以德亦指出，期望透過本次競賽，引導參賽者結合金融專業與AI技術，強化資訊判斷、獨立思考及投資決策能力，深化市場分析與投資研究的實務運用。

本次賽事分為初賽與複賽兩階段進行。初賽採線上方式辦理，各隊以10億元虛擬本金作為起始資金，並依據每日繳交的Agent決策交易結果計算投資組合市值。初賽結束後，投資組合市值最高且通過審查的前12組隊伍將晉級複賽；複賽當日，參賽隊伍需針對Agent建置規劃與投資組合設計進行模擬募資報告，最終依初複賽綜合排名選出優勝隊伍。以及為提升競賽實力，參賽隊伍於完成Google Cloud指定線上課程後，可獲得20美元Token Credits序號一組，供初賽期間使用大型語言模型（LLM）進行分析與決策。

玉山自2018年起舉辦人工智慧挑戰賽已邁入第12屆，吸引超過8,700支隊伍、逾萬名菁英種子參賽，歡迎對人工智慧、資料科學、金融科技應用有興趣的學生或業界人士踴躍報名參賽。比賽報名自即日起至10月19日止，實體複賽預計12月19日於玉山銀行總部大樓舉行，現場公布最終競賽名次。

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