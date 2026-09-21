合庫投信爆性騷、資安、勞資爭議 公司三點聲明

台灣微軟總經理卞志祥今日出席年度亞太技術論壇（DevDasys Asia）時受訪表示，AI浪潮持續推升全球運算需求，算力供不應求的情況恐怕還要再持續2至3年， 半導體及科技業躍升算力最大需求者。他強調，微軟除持續擴充台灣Azure量能，資料中心將由原本2座走向4座，自研AI晶片進展也相當順利，未來將優先滿足微軟自身AI服務需求，以增加算力供給並降低成本。

2026-09-21 13:17