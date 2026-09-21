全台首創！CoWoS擴產 高雄搶建先進封裝設備材料驗證基地

AI晶片需求爆發，CoWoS先進封裝產能擴張，高雄搶攻半導體商機在白埔產業園區設置「先進封裝設備材料驗證基地」，由台積電及設備材料供應鏈進駐，串聯研發、驗證到量產，加速設備、材料業者跨過驗證門檻，打入先進封裝供應鏈。

高市副市長羅達生今天指出，AI產業高速發展，先進封裝需求同步大增，其中CoWoS產能從2022年9000片，一路增加至2025年7萬5000片，2026年預估達13萬片、2027年17萬5000片；2022年至2027年複合年成長率高達81％，在需求快速擴張下，設備標準化、驗證周期及研發資源，成為設備材料業者跨入供應鏈重要挑戰。

白埔產業園區搶先設置「先進封裝設備材料驗證基地」，基地規畫導入台積電大樓、第三方法人驗測中心及標準廠房，形成研發、驗證、產業鏈一條龍體系。

羅達生表示，台積電大樓將提供技術驗證實驗室及人才訓練中心，第三方法人驗測中心導入智慧驗測技術、數位孿生模擬環境及異質整合共通介面；標準廠房則規畫2棟地上4層建築及客製化合規實驗室，讓設備、材料業者不用各自建置高成本驗證環境，就能在基地完成測試，縮短產品從研發走向量產時間。

羅達生說，透過設計、原型機、材料設備、實驗驗證、反饋修正到導入量產完整循環，預期讓產品生命周期效率提升25％至50％，並深化在地研發與製造能力，培育關鍵技術人才。

白埔產業園區總面積約88.73公頃，分南、北兩大跨基地，北基地28.66公頃、以台積電為核心的半導體先進設備材料驗證基地，南基地24.97公頃、由鴻海布局「AI算力智慧製造基地」，形成從AI算力、智慧製造到半導體先進封裝產業聚落。

白埔產業園區今年3月17日獲經濟部核定設置，總基地面積88.73公頃，開發總經費約189.61億元，預計9月動土，明年第1季啟動企業及供應鏈廠商租地進廠，第2季第三方檢測中心服務啟動，2028年第2季標準廠房啟用，第4季驗證實驗室及人才中心啟用。

羅達生強調，高雄AI產業版圖逐漸成形，從亞灣AI應用與模型，包括鴻海、NVIDIA等布局算力中心，銜接白埔AI智慧製造及先進封裝驗證，並鏈結楠梓科學園區、橋頭科學園區等半導體聚落，涵蓋晶片製造、先進封裝到設備材料驗證的完整產業鏈。

高雄白埔產業園區「先進封裝設備材料驗證基地」是全台首創。記者郭韋綺／攝影