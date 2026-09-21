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全台首創！CoWoS擴產 高雄搶建先進封裝設備材料驗證基地

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
以台積電為核心的先進封裝設備材料驗證基地落腳高雄白埔產業園區，形成研發、驗證、產業鏈一條龍體系。記者郭韋綺／攝影
以台積電為核心的先進封裝設備材料驗證基地落腳高雄白埔產業園區，形成研發、驗證、產業鏈一條龍體系。記者郭韋綺／攝影

AI晶片需求爆發，CoWoS先進封裝產能擴張，高雄搶攻半導體商機在白埔產業園區設置「先進封裝設備材料驗證基地」，由台積電及設備材料供應鏈進駐，串聯研發、驗證到量產，加速設備、材料業者跨過驗證門檻，打入先進封裝供應鏈。

高市副市長羅達生今天指出，AI產業高速發展，先進封裝需求同步大增，其中CoWoS產能從2022年9000片，一路增加至2025年7萬5000片，2026年預估達13萬片、2027年17萬5000片；2022年至2027年複合年成長率高達81％，在需求快速擴張下，設備標準化、驗證周期及研發資源，成為設備材料業者跨入供應鏈重要挑戰。

白埔產業園區搶先設置「先進封裝設備材料驗證基地」，基地規畫導入台積電大樓、第三方法人驗測中心及標準廠房，形成研發、驗證、產業鏈一條龍體系。

羅達生表示，台積電大樓將提供技術驗證實驗室及人才訓練中心，第三方法人驗測中心導入智慧驗測技術、數位孿生模擬環境及異質整合共通介面；標準廠房則規畫2棟地上4層建築及客製化合規實驗室，讓設備、材料業者不用各自建置高成本驗證環境，就能在基地完成測試，縮短產品從研發走向量產時間。

羅達生說，透過設計、原型機、材料設備、實驗驗證、反饋修正到導入量產完整循環，預期讓產品生命周期效率提升25％至50％，並深化在地研發與製造能力，培育關鍵技術人才。

白埔產業園區總面積約88.73公頃，分南、北兩大跨基地，北基地28.66公頃、以台積電為核心的半導體先進設備材料驗證基地，南基地24.97公頃、由鴻海布局「AI算力智慧製造基地」，形成從AI算力、智慧製造到半導體先進封裝產業聚落。

白埔產業園區今年3月17日獲經濟部核定設置，總基地面積88.73公頃，開發總經費約189.61億元，預計9月動土，明年第1季啟動企業及供應鏈廠商租地進廠，第2季第三方檢測中心服務啟動，2028年第2季標準廠房啟用，第4季驗證實驗室及人才中心啟用。

羅達生強調，高雄AI產業版圖逐漸成形，從亞灣AI應用與模型，包括鴻海、NVIDIA等布局算力中心，銜接白埔AI智慧製造及先進封裝驗證，並鏈結楠梓科學園區、橋頭科學園區等半導體聚落，涵蓋晶片製造、先進封裝到設備材料驗證的完整產業鏈。

高雄白埔產業園區「先進封裝設備材料驗證基地」是全台首創。記者郭韋綺／攝影
高雄白埔產業園區「先進封裝設備材料驗證基地」是全台首創。記者郭韋綺／攝影

高雄白埔產業園區今天舉辦動土典禮，總統賴清德（中）、市長陳其邁（右二）等人持鏟動土。記者郭韋綺／攝影
高雄白埔產業園區今天舉辦動土典禮，總統賴清德（中）、市長陳其邁（右二）等人持鏟動土。記者郭韋綺／攝影

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