TrendForce：成本壓力疊加需求轉弱 十月大世代面板稼動率下探79.6%

根據TrendForce最新面板產業研究，受到AI需求高漲影響，面板產業上游材料產能受到排擠，預估將導致2026年第4季電視面板總成本季增4~7%。與此同時，由於下游客戶成本壓力增加，且旺季備貨已於第3季告一段落，第4季電視面板需求量(unit)將季減4%。

面對成本上升、需求轉弱的雙重壓力，BOE、TCL CSOT與HKC三大面板廠分別決定，順勢利用十一長假期間執行減產，以因應客戶端需求的下滑，TrendForce預期，10月五代及以上的大世代線稼動率將月減4.2個百分點，降至79.6%。

從供給面觀察，隨著部分面板廠陸續退出電視市場，目前供應版圖已相對集中於少數主力廠商，目前中國大陸三大面板廠合計已佔據70%的供應比重。另一方面，受大環境景氣影響，筆電、監視器等IT類面板因客戶需求提前於2026年上半年完成備貨，下半年訂單動能明顯轉弱，多數面板廠已面臨IT產品的虧損壓力。在此背景下，這些廠商即便跨足電視面板市場，策略上也趨於謹慎保守，優先以維持獲利為目標，而非搶占市占率。

據TrendForce了解，BOE、TCL CSOT與HKC考量自身營運策略、降低庫存累積風險，及維持電視面板市場價格穩定等因素，主要鎖定電視面板廠區，規劃透過中國大陸10月長假期間執行休假及減產。

目前三家業者的後端組裝產線休假天數預期規劃分別為，HKC H1廠休假7天，H2、H4廠休假5天，H5廠休假3天；TCL CSOT T1、T6及T10廠均休假7天；BOE 10.5代線規劃休假4至5天。為因應後段組裝產線的休假安排，面板廠前段生產亦將同步對應減產，以維持產線供需平衡，也對於第4季的面板價格維穩，創造較為有利的基礎。