快訊

亞運體操／難度分算錯差點錯過鞍馬決賽 李智凱驚險挑戰3連霸

富邦人壽通訊處喋血！2人刀傷昏迷送醫 案發現場畫面曝光

對流雲系發展旺盛 3縣市大雨特報恐一路下到晚上

聽新聞
0:00 / 0:00

TrendForce：成本壓力疊加需求轉弱 十月大世代面板稼動率下探79.6%

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
受到AI需求高漲影響，面板產業上游材料產能受到排擠，預估將導致2026年第4季電視面板總成本季增4~7%。電視面板示意圖。記者吳康瑋／攝影
受到AI需求高漲影響，面板產業上游材料產能受到排擠，預估將導致2026年第4季電視面板總成本季增4~7%。電視面板示意圖。記者吳康瑋／攝影

根據TrendForce最新面板產業研究，受到AI需求高漲影響，面板產業上游材料產能受到排擠，預估將導致2026年第4季電視面板總成本季增4~7%。與此同時，由於下游客戶成本壓力增加，且旺季備貨已於第3季告一段落，第4季電視面板需求量(unit)將季減4%。

面對成本上升、需求轉弱的雙重壓力，BOE、TCL CSOT與HKC三大面板廠分別決定，順勢利用十一長假期間執行減產，以因應客戶端需求的下滑，TrendForce預期，10月五代及以上的大世代線稼動率將月減4.2個百分點，降至79.6%。

從供給面觀察，隨著部分面板廠陸續退出電視市場，目前供應版圖已相對集中於少數主力廠商，目前中國大陸三大面板廠合計已佔據70%的供應比重。另一方面，受大環境景氣影響，筆電、監視器等IT類面板因客戶需求提前於2026年上半年完成備貨，下半年訂單動能明顯轉弱，多數面板廠已面臨IT產品的虧損壓力。在此背景下，這些廠商即便跨足電視面板市場，策略上也趨於謹慎保守，優先以維持獲利為目標，而非搶占市占率。

據TrendForce了解，BOE、TCL CSOT與HKC考量自身營運策略、降低庫存累積風險，及維持電視面板市場價格穩定等因素，主要鎖定電視面板廠區，規劃透過中國大陸10月長假期間執行休假及減產。

目前三家業者的後端組裝產線休假天數預期規劃分別為，HKC H1廠休假7天，H2、H4廠休假5天，H5廠休假3天；TCL CSOT T1、T6及T10廠均休假7天；BOE 10.5代線規劃休假4至5天。為因應後段組裝產線的休假安排，面板廠前段生產亦將同步對應減產，以維持產線供需平衡，也對於第4季的面板價格維穩，創造較為有利的基礎。

面板 疊加 壓力

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

記憶體股好糾結！陳俊聖喊不缺貨、韓報告卻示警缺貨 台股族群分化

記憶體明年還要漲30%起跳！傳蘋果「點頭吞了」…網：果粉會買單

別只看台積電！富邦金、南亞…台股多頭行情外溢 10檔金融、傳產股接棒衝刺不寂寞

30年王牌分析師親授股市必勝法！投資台積電最好賺的時機

相關新聞

台積電CoWoS供應鏈落腳高雄白埔園區 賴清德：2035年前供電無虞

台積電CoWoS先進封裝技術領先全球，先進封裝設備與材料驗證基地確定落腳高雄白埔產業園區，帶動逾20家中下游設備、材料供應鏈廠商進駐，全面擴產產能；今天動土典禮，賴清德總統致詞說，園區預計創造逾4000個工作機會，年產值上看3000億元。面對AI晶片需求強勁，先進封裝製程成為吃電怪獸，他強調，已將AI與數據中心需求納入評估，確保2035年前供電無虞。

新藥上市審查時程縮短 衛福部推動臨床試驗一條龍 期限減至100天

政府鼓勵新藥發展再釋政策利多。衛福部長石崇良表示，為鼓勵國產新藥發展，加速臨床試驗程序，將推動臨床試驗一條龍，目標讓國產新藥上市審查時間縮短至100天。業界認為，這個時程將比美國、歐盟及日本的審查時間更短，有望吸引更多海內外新藥公司來台發展。

台灣微軟卞志祥：AI算力荒將持續2到3年 半導體及科技業算力需求最大

台灣微軟總經理卞志祥今日出席年度亞太技術論壇（DevDasys Asia）時受訪表示，AI浪潮持續推升全球運算需求，算力供不應求的情況恐怕還要再持續2至3年， 半導體及科技業躍升算力最大需求者。他強調，微軟除持續擴充台灣Azure量能，資料中心將由原本2座走向4座，自研AI晶片進展也相當順利，未來將優先滿足微軟自身AI服務需求，以增加算力供給並降低成本。

微軟在台AI資料中心將增至4座 卞志祥：半導體跟高科技業是最大客戶

微軟全球算力擴充，微軟台灣總經理卞志祥指出，台灣雲端服務項目從70項擴增至2002多項，由於未來2~3年算力需求會持續大於供給，內部已經在北台灣展開重大擴容，很快會從2座擴充至4座，並以台灣在地具高監管與AI資料主權需求客戶優先。

集邦：零組件成本走高 9月下旬電視、顯示器與筆電面板價格回復持平

調研機構集邦科技（TrendForce）21日公布 2026 年 9 月下旬面板價格預測。TrendForce 研究副總范博毓指出，9月電視面板需求維持穩定，但顯示器與筆電面板需求相對疲弱。面對零組件成本接連上漲的壓力，面板廠堅守價格底線，預估9月電視（TV）、監示器（MNT）及筆記型電腦（NB）三大應用面板價格將全面維持持平走勢。

高雄市府攜台積電 白埔園區打造半導體先進設備材料驗測基地

總統賴清德21日上午前往高雄出席「白埔產業園區動土典禮」，他指出，隨著AI與高效能運算快速發展，先進封裝已成為全球半導體競爭的重要環節。經濟部、高雄市政府與台積電（2330）攜手合作，將白埔園區打造為全國首創的「半導體先進設備材料驗測基地」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。