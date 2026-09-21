北美CSP拉貨升溫 集邦：企業級 SSD 第4季價格續漲、QLC 成主力動能

集邦21日指出，過去兩周美系雲端服務供應商（CSP）持續上調企業級SSD需求，各大業者正加快擴大部署規模與應用場景，第4季訂單總量有機會突破本季高點，帶動原廠議價能力進一步提升，企業級SSD價格可望延續上行走勢。

集邦表示，這波需求不僅集中在高效能TLC產品，具價格及容量效益優勢的QLC產品更成為主要成長來源。隨北美CSP拉貨力道升溫，企業級SSD需求持續增加，也使NAND Flash原廠在企業級市場的產能配置及價格談判上掌握更大主導權。

需求成長背後，AI儲存應用也正從大型語言模型（LLM）訓練，進一步延伸至實際推論與Agentic AI。集邦指出，自主代理AI系統加速部署後，需要處理及即時存取的數據量快速放大，對高容量儲存與快取的需求同步升高。

其中，QLC 企業級 SSD憑藉較高容量及成本效益，正擴大導入向量資料庫（Vector Database），用於承載大量非結構化數據。集邦預期，隨代理 AI進一步普及，QLC 企業級 SSD在北美雲端及資料中心的滲透率可望持續提升。

中國市場也出現新的應用動能。集邦指出，以DeepSeek為代表的AI架構正推動大容量QLC 企業級 SSD導入KV Cache Offload，將原先存放於記憶體中的部分快取資料卸載至高速、大容量SSD，在控制成本的同時提高模型推論效率。

隨北美Agentic AI與中國KV Cache Offload兩大應用逐步擴散，企業級SSD需求來源已不再侷限於AI訓練。集邦預期，第4季市場拉貨動能仍將維持高檔，QLC產品需求尤其值得關注，並進一步支撐企業級 SSD價格延續漲勢。