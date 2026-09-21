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陳立白獲亞太傑出企業獎卓越企業領袖獎 威剛同步拿下優異勵志品牌獎

經濟日報／ 記者朱子呈／台北即時報導
第九屆威剛親子繪畫暨攝影比賽圓滿落幕，陳立白董事長連年出席支持教育公益活動。公司／提供
第九屆威剛親子繪畫暨攝影比賽圓滿落幕，陳立白董事長連年出席支持教育公益活動。公司／提供

記憶體模組大廠威剛（3260）21日宣布，首度參與「亞太傑出企業獎」（Asia Pacific Enterprise Awards）即一舉拿下兩項殊榮，董事長陳立白獲頒「卓越企業領袖獎」（Master Entrepreneur Award），威剛則獲「優異勵志品牌獎」（Inspirational Brand Award），企業領導及品牌經營實力同步獲得肯定。

陳立白2001年創立威剛，帶領公司逐步拓展全球營運版圖，目前已成為全球第二大記憶體與SSD自有品牌模組廠，事業遍及五大洲。除科技本業外，威剛近年也持續將企業資源投入兒少關懷、教育、美感培育及文化藝術等領域，將企業成長與社會價值結合。

陳立白表示，真正的卓越在於持續超越自己，帶領團隊突破挑戰，並推動產業及社會進步。威剛成立25年來持續跨出既有科技產業框架，希望將創新及永續理念延伸至職場、教育與文化，在企業成長同時創造更多社會價值。

人才與組織文化也是威剛近年布局重點。公司今年獲全球職場評估機構Great Place to Work®評選為「2026台灣最佳職場™ TOP 3」，並連續五年獲獎，取得「五年傳奇」殊榮。威剛指出，在員工調查中，職場安全、種族公平及性別公平等項目表現接近滿分，另有96%員工肯定公司對社會及社區的貢獻。

威剛表示，公司持續從制度、人才發展、健康照護及職場設施等面向改善工作環境，藉此厚植長期人才基礎，同時也將人才培育從企業內部延伸至下一世代。

在教育公益方面，威剛長期投入STEAM跨領域教育，結合科技、藝術與美感培育。今年第九屆「威剛親子繪畫暨攝影比賽」也由威剛科技與新成立的「威剛文教基金會」共同舉辦，陳立白持續親自參與，鼓勵兒童透過創作培養想像力及跨域思考能力。

威剛表示，隨記憶體與儲存產業進入AI時代，公司將持續以科技本業為核心，並同步深化人才、文化及社會價值布局，作為下一階段企業發展的重要基礎。

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