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中華電「科技少林寺」加速專利活化 秀智慧城市、資安防詐等多元解方

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導
中華電信研究院於「2026 台灣創新技術博覽會」展現卓越的創新研發能力。中華電信／提供
中華電信研究院於「2026 台灣創新技術博覽會」展現卓越的創新研發能力。中華電信／提供

中華電信（2412）研究院被中華電信董事長簡志誠比喻為是中華電信內部的「科技少林寺」，研發能量很強，更鼓勵研究院將研發能力加速落地到市場應用，近年研究院強打強打後量子密碼、反射陣列天線等技術，更將AI與通訊專業深度整合，推動智慧維運實務與產業應用升級，同時布局智慧交通、資安防詐與永續節能多元成果，回應城市治理與社會需求，更持續擴大國內外合作與商品化效益。

中華電信研究院院長蘇添財強調，未來將持續把專利、論文與實證成果轉化為可落地的創新服務，帶動國內產業升級與創造國際合作機會。

2026年「台灣創新技術博覽會」於9月17日至19日台北世貿一館盛大舉行，中華電信研究院以24項創新研發成果參賽，榮獲20面獎牌，包括3面鉑金獎、4面金牌、7面銀牌及6面銅牌，獲獎率突破83%，創歷史新高，展現電信業龍頭傲人的創新研發能力。

中華電信表示，鉑金獎作品分別聚焦資安防護、5G通訊室內覆蓋、人孔蓋路面微創，展現中華電信研究院在前瞻技術與實務應用上的多元創新能量。

「後量子密碼學」為基礎的憑證發明，提高車聯網憑證數位信任，已獲得國際標準機構採用，將為全球車聯網資安防護畫下重要里程碑；「反射陣列天線」以創新技術提高5G室內覆蓋及部署效率，同時兼顧室內美觀設計；「圓形人孔蓋微創工法」以「路面微創」新概念減少路面大面積開挖，被工程界喻為「人孔蓋的微創手術」，兼顧施工品質、減碳效益與道路維護效率。

中華電信表示，今年參展成果聚焦生成式AI、低代碼管理、智慧客服、能耗估算與公雲成本治理等前瞻應用，從客訴障礙單分析、人機協作應答輔助，到跨域設備管理與全網能耗可視化，皆已具備實證導入與商品化推廣基礎。其中多項技術運用AI模型、知識圖譜、數位孿生與自動化維運機制，協助企業縮短分析作業時間、降低營運成本並提升服務品質，展現中華電信研究院將AI技術轉化為產業解決方案的實力。

此外，在智慧城市領域，中華電信表示，研究院展出行車速率偵測、路口事件偵測、數位分身四維車流模擬、高架路段交通狀況估計、廣域智慧停車，以及急診即時量能整合管理等成果，可支援科技執法、交通管理、醫療應變與城市決策。

在資安與防詐方面，中華電信指出，涵蓋後量子密碼學匿名憑證、訊息防詐偵測與優化、VoIP垃圾發話群辨識及FIDO無密碼認證等技術，展現研究院以科技守護民眾生活安全與數位信任的決心。

中華電 少林寺 專利

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