振樺電大股東宏碁改派法人董事 瑞傳總經理官志凱接棒

工業電腦廠振樺電（8114）宣布，收到法人股東宏碁集團旗下雲川興業股份有限公司之董事代表改派通知。原由宏碁指派之法人董事代表人鄭傑文因將投入更多心力於子公司瑞傳科技營運發展，以及集團在自動識別與資料擷取（AIDC）產業發展布局，卸任振樺電董事職務；新任法人董事代表人將由子公司瑞傳科技總經理官志凱接任，並正式履新，補足原任董事之任期。

振樺電表示，衷心感謝鄭傑文董事於任內的卓越貢獻。鄭傑文代表宏碁與云拓資本積極推動振樺電與宏碁的深化合作、導入專業經理人制度，為公司在全球工業電腦（IPC）及智慧零售市場奠定了穩健的成長動能。卸任振樺電董事後，鄭傑文仍將繼續擔任子公司瑞傳科技董事長，帶領瑞傳科技推進高階製造、關鍵技術研發及未來策略發展規劃，並持續與宏碁合作推動在IPC與AIDC領域之產業布局與發展。

新任法人董事代表人官志凱董事，現任瑞傳科技總經理。官志凱在工業電腦、醫療電子與資通訊產業擁有逾數十年的實戰與高階治理資歷，對於企業日常營運管理、供應鏈韌性優化以及跨領域的前瞻技術推動，皆展現出極為卓越的領導成效與敏銳的市場洞察力。

振樺電經營團隊表示：「我們非常榮幸官志凱董事加入振樺電董事會。當前正值振樺電結合大股東宏碁全球品牌服務規模與布局的重要階段，加速衝刺次世代高效能邊緣運算與智慧醫療等高價值量產業務的關鍵期。相信 官董事憑藉在 IPC 第一線的資深營運核心背景與豐富的產業實務經驗，能無縫接軌集團戰略，協助董事會優化治理，為股東創造最大價值。」

此次董事席次異動不影響董事會運作，公司各項全球營運計畫、智慧製造基地整合及重大投資案均依既定時程持續穩健推進。