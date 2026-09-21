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林宜敬：台灣日均遭260萬次資安攻擊 盼化威脅為商機

中央社／ 台北21日電
台灣數位信任協會21日攜手產官學研，倡議將9月21日訂為台灣資安日，盼建立全民防範意識。台灣數位信任協會理事長詹婷怡（右4）、數發部部長林宜敬（右3）、數發部資安署署長蔡福隆（右2）等人出席記者會。中央社
台灣數位信任協會21日攜手產官學研，倡議將9月21日訂為台灣資安日，盼建立全民防範意識。台灣數位信任協會理事長詹婷怡（右4）、數發部部長林宜敬（右3）、數發部資安署署長蔡福隆（右2）等人出席記者會。中央社

台灣數位信任協會攜手產官學研倡議將9月21日訂為台灣資安日，盼建立全民防範意識。數發部部長林宜敬今天表示，台灣平均每日遭受約260萬次資安攻擊，資安威脅同時也是商機；國內資安產業不僅能協助政府、關鍵基礎設施及民間企業解決問題，也能將台灣經驗輸出海外。

台灣數位信任協會今天舉行記者會，攜手數十家跨領域企業與產業協會，倡議將9月21日訂為台灣資安日。台灣數位信任協會理事長詹婷怡、數發部部長林宜敬、數發部資安署署長蔡福隆、內政部警政署刑事警察局副局長蔡燕明、法務部調查局副局長顏成安等人出席。

林宜敬致詞表示，台灣平均每天遭受約260萬次資安攻擊，也因此擁有堅實的資安產業。他說，數發部今年3月率團赴美參與資安盛會RSAC，面對國外訪客詢問，他都回答「台灣是研究中國進階持續性威脅（APT）攻擊的專家」，往往引起對方高度興趣。

林宜敬指出，資安攻擊不只是必須面對的威脅，同時也是很大的商機，希望利用台灣強健的資安產業，協助政府、關鍵基礎設施及民間企業解決問題，並進一步將台灣經驗輸出海外、分享至全球，拓展國際市場。

詹婷怡表示，資安即國安，許多國家已將資安視為基礎建設韌性的一環，尤其隨著科技發展，深偽（Deepfake）、生成式AI等技術衍生新的資安風險，加上地緣政治等不確定因素，使數位環境日益複雜。

詹婷怡指出，不少民眾對資安存有「假性自信」，容易讓駭客有機可乘，資安在現代社會中已是攸關國家安全與社會運作的課題。為此，台灣數位信任協會發起「台灣資安日」倡議，盼將資安防線延伸至一般民眾日常生活，從反詐騙、假訊息識讀、個人隱私與數位自主權等面向著手，讓民眾打破「資安與我無關」的思維，共同成為防衛者。

詹婷怡進一步說，9月21日為國家防災日，希望將防災概念延伸至數位世界，建立「數位防震」的資安意識。

台灣數位信任協會表示，為提升資安認知並具體實踐，也架設「台灣資安日」官網，提供資安與防詐識讀教材，作為長期溝通與資源整合的樞紐；後續也將以全民資安素養為核心推動重點，透過線上教育內容、校園與社區宣講及企業教育訓練等管道，讓資安意識真正深化為全民日常習慣。

林宜敬 資安 數發部

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