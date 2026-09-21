快訊

公股投信整併在即！合庫投信爆高層角力 投資長遭控上班狂搜AV女優

蔣萬安午餐吃鬍鬚張！無懼青鳥出征抵制 臉書貼文以行動力挺

美戰機已掛好炸彈！川普幾乎要空襲葉門 最後關頭喊卡內幕曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

恩智浦與文曄科技五度攜手2026梅竹黑客松 清大、中興合組隊伍獲第一

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
國立清華大學、國立中興大學的「一二三跳」隊伍以「外送員疲勞監測與智慧派單防護系統」，勇奪2026梅竹黑客松恩智浦黑客組第一名。圖／恩智浦提供
國立清華大學、國立中興大學的「一二三跳」隊伍以「外送員疲勞監測與智慧派單防護系統」，勇奪2026梅竹黑客松恩智浦黑客組第一名。圖／恩智浦提供

恩智浦半導體（NXP）五度攜手長期合作夥伴文曄科技，參與由新竹市政府與國立清華大學、國立陽明交通大學合辦的「2026新竹X梅竹黑客松」創客競賽，以「AI工具應用」與「資訊安全」為核心主題，鼓勵青年學子共同打造Physical AI賦能的新未來，已於19日至20日在國立清華大學新體育館舉辦，匯聚來自國立清華大學、陽明交通大學、中興大學、台灣大學、成功大學、台灣海洋大學等全國大專院校橫跨多個科系的266位學子、共62組隊伍熱情參與。

隨著實體AI（Physical AI）應用逐漸從雲端走向終端，具備實時運算、低延遲與安全可靠等特性的邊緣AI（Edge AI），也將成為推動實體AI的重要技術基礎。今年恩智浦與文曄科技以「有限邊緣，無限智慧：AI Agent創新應用」為題，提供FRDM i.MX93 開發板作為感測與運算核心，讓 i.MX93具備的Edge AI 、強大HMI能力以及通訊方式，在任何場域成為「空間智慧化中樞」，讓參賽學生在各種生活面向實現智慧應用。

歷經兩天緊湊而激烈的競賽後，最終由清華大學、中興大學的「一二三跳」隊伍以「外送員疲勞監測與智慧派單防護系統」，勇奪2026梅竹黑客松恩智浦黑客組第一名。來自陽明交通大學、清華大學所組成的「工工真頭痛」以「心鏡」作品，榮獲2026梅竹黑客松恩智浦黑客組第二名。由清華大學、台灣大學學生共同組成的「大砲」隊伍，則以「GODEYES上帝之眼」獲得2026梅竹黑客松恩智浦黑客組第三名。其中，2026梅竹黑客松恩智浦黑客組第一名的「一二三跳」隊伍「外送員疲勞監測與智慧派單防護系統」亦脫穎而出，奪得2026新竹X梅竹黑客松梅竹大獎第三名的殊榮。

文曄董事長鄭文宗表示，今年文曄科技第五度攜手恩智浦參與梅竹黑客松創客競賽，很高興看到青年學子運用企業所提供的相關技術與資源，深化專業能力。更重要的是，在實作過程中培養跨領域思維、團隊協作與解決問題的能力，這正是產學合作的重要價值，將課堂所學與產業實際需求接軌，進一步將轉化為創新的應用與商業價值，為產業培育更多具備實戰能力的優秀人才。

恩智浦半導體台灣區業務總經理臧益群表示，很高興看到學生在實作過程面對真實的技術挑戰，從實體AI、邊緣AI到AI代理應用，充分展現年輕世代整合技術、發揮創意，並將創新構想轉化為實際成果的能力。這不僅呼應產業對新世代AI人才的需求，期待持續深化與產學界的合作，讓更多前瞻技術走進校園、激發青年學子的創新能量，並共同推動台灣AI生態系與科技產業的持續發展。

文曄 恩智浦 黑客松

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

TIE創博會 揭AI驅動次世代智慧通訊新局

台科大5團隊獲未來科技獎 打破綠氫成本天花板

北科大創博會7項技術獲9獎 橫跨AI防詐、半導體廢氣處理、生態防護

佳世達攜手丁丁藥局 打造AI無人機跨海醫藥物流

相關新聞

新藥上市審查時程縮短 衛福部推動臨床試驗一條龍 期限減至100天

政府鼓勵新藥發展再釋政策利多。衛福部長石崇良表示，為鼓勵國產新藥發展，加速臨床試驗程序，將推動臨床試驗一條龍，目標讓國產新藥上市審查時間縮短至100天。業界認為，這個時程將比美國、歐盟及日本的審查時間更短，有望吸引更多海內外新藥公司來台發展。

中華電「科技少林寺」加速專利活化 秀智慧城市、資安防詐等多元解方

中華電信（2412）研究院被中華電信董事長簡志誠比喻為是中華電信內部的「科技少林寺」，研發能量很強，更鼓勵研究院將研發能力加速落地到市場應用，近年研究院強打強打後量子密碼、反射陣列天線等技術，更將AI與通訊專業深度整合，推動智慧維運實務與產業應用升級，同時布局智慧交通、資安防詐與永續節能多元成果，回應城市治理與社會需求，更持續擴大國內外合作與商品化效益。

林宜敬：台灣日均遭260萬次資安攻擊 盼化威脅為商機

台灣數位信任協會攜手產官學研倡議將9月21日訂為台灣資安日，盼建立全民防範意識。數發部部長林宜敬今天表示，台灣平均每日遭...

恩智浦與文曄科技五度攜手2026梅竹黑客松 清大、中興合組隊伍獲第一

恩智浦半導體（NXP）五度攜手長期合作夥伴文曄科技，參與由新竹市政府與國立清華大學、國立陽明交通大學合辦的「2026新竹X梅竹黑客松」創客競賽，以「AI工具應用」與「資訊安全」為核心主題，鼓勵青年學子共同打造Physical AI賦能的新未來，已於19日至20日在國立清華大學新體育館舉辦，匯聚來自國立清華大學、陽明交通大學、中興大學、台灣大學、成功大學、台灣海洋大學等全國大專院校橫跨多個科系的266位學子、共62組隊伍熱情參與。

台積電CoWoS供應鏈落腳高雄白埔園區 賴清德：2035年前供電無虞

台積電CoWoS先進封裝技術領先全球，先進封裝設備與材料驗證基地確定落腳高雄白埔產業園區，帶動逾20家中下游設備、材料供應鏈廠商進駐，全面擴產產能；今天動土典禮，賴清德總統致詞說，園區預計創造逾4000個工作機會，年產值上看3000億元。面對AI晶片需求強勁，先進封裝製程成為吃電怪獸，他強調，已將AI與數據中心需求納入評估，確保2035年前供電無虞。

微軟在台AI資料中心將增至4座 卞志祥：半導體跟高科技業是最大客戶

微軟全球算力擴充，微軟台灣總經理卞志祥指出，台灣雲端服務項目從70項擴增至2002多項，由於未來2~3年算力需求會持續大於供給，內部已經在北台灣展開重大擴容，很快會從2座擴充至4座，並以台灣在地具高監管與AI資料主權需求客戶優先。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。