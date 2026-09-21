恩智浦與文曄科技五度攜手2026梅竹黑客松 清大、中興合組隊伍獲第一

恩智浦半導體（NXP）五度攜手長期合作夥伴文曄科技，參與由新竹市政府與國立清華大學、國立陽明交通大學合辦的「2026新竹X梅竹黑客松」創客競賽，以「AI工具應用」與「資訊安全」為核心主題，鼓勵青年學子共同打造Physical AI賦能的新未來，已於19日至20日在國立清華大學新體育館舉辦，匯聚來自國立清華大學、陽明交通大學、中興大學、台灣大學、成功大學、台灣海洋大學等全國大專院校橫跨多個科系的266位學子、共62組隊伍熱情參與。

隨著實體AI（Physical AI）應用逐漸從雲端走向終端，具備實時運算、低延遲與安全可靠等特性的邊緣AI（Edge AI），也將成為推動實體AI的重要技術基礎。今年恩智浦與文曄科技以「有限邊緣，無限智慧：AI Agent創新應用」為題，提供FRDM i.MX93 開發板作為感測與運算核心，讓 i.MX93具備的Edge AI 、強大HMI能力以及通訊方式，在任何場域成為「空間智慧化中樞」，讓參賽學生在各種生活面向實現智慧應用。

歷經兩天緊湊而激烈的競賽後，最終由清華大學、中興大學的「一二三跳」隊伍以「外送員疲勞監測與智慧派單防護系統」，勇奪2026梅竹黑客松恩智浦黑客組第一名。來自陽明交通大學、清華大學所組成的「工工真頭痛」以「心鏡」作品，榮獲2026梅竹黑客松恩智浦黑客組第二名。由清華大學、台灣大學學生共同組成的「大砲」隊伍，則以「GODEYES上帝之眼」獲得2026梅竹黑客松恩智浦黑客組第三名。其中，2026梅竹黑客松恩智浦黑客組第一名的「一二三跳」隊伍「外送員疲勞監測與智慧派單防護系統」亦脫穎而出，奪得2026新竹X梅竹黑客松梅竹大獎第三名的殊榮。

文曄董事長鄭文宗表示，今年文曄科技第五度攜手恩智浦參與梅竹黑客松創客競賽，很高興看到青年學子運用企業所提供的相關技術與資源，深化專業能力。更重要的是，在實作過程中培養跨領域思維、團隊協作與解決問題的能力，這正是產學合作的重要價值，將課堂所學與產業實際需求接軌，進一步將轉化為創新的應用與商業價值，為產業培育更多具備實戰能力的優秀人才。

恩智浦半導體台灣區業務總經理臧益群表示，很高興看到學生在實作過程面對真實的技術挑戰，從實體AI、邊緣AI到AI代理應用，充分展現年輕世代整合技術、發揮創意，並將創新構想轉化為實際成果的能力。這不僅呼應產業對新世代AI人才的需求，期待持續深化與產學界的合作，讓更多前瞻技術走進校園、激發青年學子的創新能量，並共同推動台灣AI生態系與科技產業的持續發展。