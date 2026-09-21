華碩 Zenbook DUO 摘下 IDEA 銅獎 多款產品同步挺進決選

華碩 Zenbook DUO 筆記型電腦於 2026 年美國傑出工業設計獎 (IDEA) 消費性科技類別中榮獲銅獎；ExpertBook Ultra商務筆電、ROG Xbox Ally 系列掌機與 ROG Zephyrus Duo 電競筆電則憑藉出眾的表現，入圍行動與遊戲類別決選，再次展現華碩持續突破設計與科技界限，引領創新體驗的實力。

華碩設計長楊明晉表示：「我們很高興獲得 IDEA 銅獎的肯定，彰顯團隊對卓越設計的不懈追求。我們始終以設計思維為產品研發的核心，致力於打造創新且以使用者為中心的科技，持續突破界限，為使用者帶來無與倫比的體驗。」

Zenbook DUO ( 2026 ) 的創新之處，在於將雙螢幕無縫整合於纖薄機身中，帶來前所未有的視覺連貫性。可拆式鍵盤採用隱藏式連結設計，搭配內建支架，提供更靈活且符合人體工學的使用方式。華碩獨家高科技陶瓷鋁合金兼具結構強度與美感，直立雙螢幕模式亦有助於改善使用姿勢，重新定義行動辦公的體驗。

Zenbook DUO 搭載雙 14 吋 3K OLED 144Hz 螢幕，透過精密轉軸設計，將雙螢幕間距縮減至僅 7.66 mm。並配備可拆式藍牙鍵盤，支援收納式充電設計，搭載 Intel Core™ Ultra Series 3 處理器。ASUS ScreenXpert 軟體則透過進階手勢操作，進一步強化雙螢幕使用體驗。