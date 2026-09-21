微軟在台AI資料中心將增至4座 卞志祥：半導體跟高科技業是最大客戶

微軟全球算力擴充，微軟台灣總經理卞志祥指出，台灣雲端服務項目從70項擴增至2002多項，由於未來2~3年算力需求會持續大於供給，內部已經在北台灣展開重大擴容，很快會從2座擴充至4座，並以台灣在地具高監管與AI資料主權需求客戶優先。

微軟全球算力大擴充，9月剛宣布2032年前將全球資料中心總容量從目前的約 12 GW大幅擴增至 38 GW 以上，規模是現在3 倍。

卞志祥於21日亞太技術年會中表示，現在算力需求遠高於供給，微軟在台灣的雲端服務項目已從原先的 70 多項大幅擴增至 200 多項，台灣資料中心建置屬於重大擴容計畫，也將從原先揭露的 2 座，即將全面開放擴充為 4 座資料中心，全方位服務台灣客戶。

他表示，資料中心的擴充不只是GPU或CPU，更包含電力及硬體架構的重新規劃，以滿足新算力需求，而由於資料中心屬於國家關鍵基礎設施（Critical Infrastructure）與全球重大戰略設施，故基於國安與安全合規限制，微軟無法對外揭露位置，但會貼近客戶需要，故仍以北台灣為主，以確保不會因單一事件引發營運中斷。

在客戶面，他表示第一優先服務台灣在地客戶，特別是具備高管制與「資料主權」需求的產業，短中期目標是不讓資料中心容量影響客戶發展，而目前用量最大客戶是高科技與半導體產業，原因是近期全球算力吃緊及硬體成本上漲，半導體業需要極高的「突發衝量算力」。

中長期核心產業，微軟會以有主權算力與國家安全韌性需求的政府機關、高資監管與在地的金融與醫療業為核心服務產業，以支援跨區域金融協作及配合衛福部政策，支援智慧醫療HIS平台資料跨院交換等方向。

他強調，台灣資料中心在微軟全球體系中被定義為 Hero Site（Complete Site，完整站點），採用 「3+0」的完整高規格配置，具備完全備援與高韌性，並與全球及亞太區其他資料中心直接高速串聯，光纖傳輸延遲在 3 毫秒（3ms）以內。

面對 AI 趨勢，他強調企業布局應把握兩大核心關鍵：Intelligent（智慧）跟信任（Trust），他表示，企業競爭力不應該來自外部大模型，應該建立打通內部的本體，將資料與業務流程轉化為專屬的企業資產，建立能被人類控制與服務的 AI，達合規安全要求。

他指出，未來企業有兩大資本，一是人類，二是Token，在未來職場中，AI Agent（矽基工程師） 將負責跨部門溝通與執行，人類（碳基工程師）則負責給予方向、做出關鍵決策並承擔最終責任，企業領導者因此必需重新設計專屬於 AI 時代的工作流程。