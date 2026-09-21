快訊

公股投信整併在即！合庫投信爆高層角力 投資長遭控上班狂搜AV女優

蔣萬安午餐吃鬍鬚張！無懼青鳥出征抵制 臉書貼文以行動力挺

美戰機已掛好炸彈！川普幾乎要空襲葉門 最後關頭喊卡內幕曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

台灣微軟卞志祥：AI算力荒將持續2到3年 半導體及科技業算力需求最大

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
台灣微軟總座卞志祥指出，AI算力荒還要持續2到3年， 半導體及科技業躍升算力最大需求者。記者簡永祥／攝影
台灣微軟總座卞志祥指出，AI算力荒還要持續2到3年， 半導體及科技業躍升算力最大需求者。記者簡永祥／攝影

台灣微軟總經理卞志祥今日出席年度亞太技術論壇（DevDasys Asia）時受訪表示，AI浪潮持續推升全球運算需求，算力供不應求的情況恐怕還要再持續2至3年， 半導體及科技業躍升算力最大需求者。他強調，微軟除持續擴充台灣Azure量能，資料中心將由原本2座走向4座，自研AI晶片進展也相當順利，未來將優先滿足微軟自身AI服務需求，以增加算力供給並降低成本。

卞志祥指出，AI算力短缺不能只看GPU或CPU，背後還涉及電力、資料中心空間（Space）、伺服器機櫃（Rack）等基礎設施，甚至既有資料中心也必須重新調整配置，才能容納新一代AI設備。

換言之，AI算力擴充已不是「多買GPU」就能解決，而是電力、土地、機房、散熱及網路都必須同步升級。卞志祥表示，面對需求持續大於供給，微軟必須同時兼顧營收成長、獲利能力及滿足客戶需求，這波擴充不只發生在全球，台灣資料中心及算力量能也正大幅增加。

目前台灣Azure提供的服務已從70多項增加至200多項，資料中心也將從2座增至4座。卞志祥表示，資料中心的電力、土地與服務量能都是跨年度持續規畫，以目前擴容進度來看，中短期仍有能力滿足客戶需求，沒有看到台灣會因資料中心容量不足而限制產業發展。

值得注意的是，目前台灣Azure資料中心用量最大的客戶並非外界直覺想到的政府或金融業，而是高科技與半導體產業。卞志祥指出，受到全球算力緊張，加上伺服器、儲存設備價格上升，高科技業經常出現短時間需要大量算力完成驗證與運算的需求，因此更需要透過雲端彈性取得運算資源。

政府、金融、醫療及電信則構成另一股需求。由於涉及個資、法遵及資料不出境等要求，「資料主權」成為台灣Azure擴張的重要推力。微軟也將台灣定位為「Hero Site」，屬於功能配置完整的資料中心據點，並透過完整備援網路與亞太其他地區資料中心直接串聯。

除了擴建資料中心，微軟也從晶片端增加自身算力供給。卞志祥透露，微軟自研晶片目前進展「非常好」，從設計、合片、產能到未來部署均相當順利。他指出，包括Microsoft 365 Copilot在內的AI應用，需要極大量前端推論（Inference）算力，而這類運算模式相對可預測、可控制，因此非常適合採用ASIC（特殊應用積體電路），不必所有AI工作負載都依賴通用型GPU。

不過，微軟現階段自研AI晶片的算力仍將以內部需求為優先。卞志祥直言，短期微軟「自用算力都無法滿足」，因此極短期內不會將相關算力開放第三方使用，而會優先部署於自身AI服務，一方面大幅提升微軟可掌握的算力供給，另一方面則降低AI運算成本。

從擴建Azure資料中心到自研ASIC，微軟正同步從「擴充外部基礎設施」與「提高內部晶片自主性」兩端增加算力。隨AI算力荒至少再延續2至3年，台灣除了是全球AI伺服器與半導體供應鏈重鎮，也正進一步成為微軟雲端與AI算力布局的重要節點。

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

數發部：AI競賽不只拚晶片效能 台灣更要把產業know-how變成國家智慧

AI下半場不只拚晶片！009831布局「電力＋算力＋應用」…黃仁勳揭下一波關鍵

AI不只拚算力！009831鎖定「電力40％」搭硬體、軟體與應用…10／5開募

AI自主抗衡大國／我衝算力 打造有「台灣觀點」的AI

相關新聞

新藥上市審查時程縮短 衛福部推動臨床試驗一條龍 期限減至100天

政府鼓勵新藥發展再釋政策利多。衛福部長石崇良表示，為鼓勵國產新藥發展，加速臨床試驗程序，將推動臨床試驗一條龍，目標讓國產新藥上市審查時間縮短至100天。業界認為，這個時程將比美國、歐盟及日本的審查時間更短，有望吸引更多海內外新藥公司來台發展。

中華電「科技少林寺」加速專利活化 秀智慧城市、資安防詐等多元解方

中華電信（2412）研究院被中華電信董事長簡志誠比喻為是中華電信內部的「科技少林寺」，研發能量很強，更鼓勵研究院將研發能力加速落地到市場應用，近年研究院強打強打後量子密碼、反射陣列天線等技術，更將AI與通訊專業深度整合，推動智慧維運實務與產業應用升級，同時布局智慧交通、資安防詐與永續節能多元成果，回應城市治理與社會需求，更持續擴大國內外合作與商品化效益。

林宜敬：台灣日均遭260萬次資安攻擊 盼化威脅為商機

台灣數位信任協會攜手產官學研倡議將9月21日訂為台灣資安日，盼建立全民防範意識。數發部部長林宜敬今天表示，台灣平均每日遭...

恩智浦與文曄科技五度攜手2026梅竹黑客松 清大、中興合組隊伍獲第一

恩智浦半導體（NXP）五度攜手長期合作夥伴文曄科技，參與由新竹市政府與國立清華大學、國立陽明交通大學合辦的「2026新竹X梅竹黑客松」創客競賽，以「AI工具應用」與「資訊安全」為核心主題，鼓勵青年學子共同打造Physical AI賦能的新未來，已於19日至20日在國立清華大學新體育館舉辦，匯聚來自國立清華大學、陽明交通大學、中興大學、台灣大學、成功大學、台灣海洋大學等全國大專院校橫跨多個科系的266位學子、共62組隊伍熱情參與。

台積電CoWoS供應鏈落腳高雄白埔園區 賴清德：2035年前供電無虞

台積電CoWoS先進封裝技術領先全球，先進封裝設備與材料驗證基地確定落腳高雄白埔產業園區，帶動逾20家中下游設備、材料供應鏈廠商進駐，全面擴產產能；今天動土典禮，賴清德總統致詞說，園區預計創造逾4000個工作機會，年產值上看3000億元。面對AI晶片需求強勁，先進封裝製程成為吃電怪獸，他強調，已將AI與數據中心需求納入評估，確保2035年前供電無虞。

微軟在台AI資料中心將增至4座 卞志祥：半導體跟高科技業是最大客戶

微軟全球算力擴充，微軟台灣總經理卞志祥指出，台灣雲端服務項目從70項擴增至2002多項，由於未來2~3年算力需求會持續大於供給，內部已經在北台灣展開重大擴容，很快會從2座擴充至4座，並以台灣在地具高監管與AI資料主權需求客戶優先。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。