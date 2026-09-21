台灣微軟卞志祥：AI算力荒將持續2到3年 半導體及科技業算力需求最大

台灣微軟總經理卞志祥今日出席年度亞太技術論壇（DevDasys Asia）時受訪表示，AI浪潮持續推升全球運算需求，算力供不應求的情況恐怕還要再持續2至3年， 半導體及科技業躍升算力最大需求者。他強調，微軟除持續擴充台灣Azure量能，資料中心將由原本2座走向4座，自研AI晶片進展也相當順利，未來將優先滿足微軟自身AI服務需求，以增加算力供給並降低成本。

卞志祥指出，AI算力短缺不能只看GPU或CPU，背後還涉及電力、資料中心空間（Space）、伺服器機櫃（Rack）等基礎設施，甚至既有資料中心也必須重新調整配置，才能容納新一代AI設備。

換言之，AI算力擴充已不是「多買GPU」就能解決，而是電力、土地、機房、散熱及網路都必須同步升級。卞志祥表示，面對需求持續大於供給，微軟必須同時兼顧營收成長、獲利能力及滿足客戶需求，這波擴充不只發生在全球，台灣資料中心及算力量能也正大幅增加。

目前台灣Azure提供的服務已從70多項增加至200多項，資料中心也將從2座增至4座。卞志祥表示，資料中心的電力、土地與服務量能都是跨年度持續規畫，以目前擴容進度來看，中短期仍有能力滿足客戶需求，沒有看到台灣會因資料中心容量不足而限制產業發展。

值得注意的是，目前台灣Azure資料中心用量最大的客戶並非外界直覺想到的政府或金融業，而是高科技與半導體產業。卞志祥指出，受到全球算力緊張，加上伺服器、儲存設備價格上升，高科技業經常出現短時間需要大量算力完成驗證與運算的需求，因此更需要透過雲端彈性取得運算資源。

政府、金融、醫療及電信則構成另一股需求。由於涉及個資、法遵及資料不出境等要求，「資料主權」成為台灣Azure擴張的重要推力。微軟也將台灣定位為「Hero Site」，屬於功能配置完整的資料中心據點，並透過完整備援網路與亞太其他地區資料中心直接串聯。

除了擴建資料中心，微軟也從晶片端增加自身算力供給。卞志祥透露，微軟自研晶片目前進展「非常好」，從設計、合片、產能到未來部署均相當順利。他指出，包括Microsoft 365 Copilot在內的AI應用，需要極大量前端推論（Inference）算力，而這類運算模式相對可預測、可控制，因此非常適合採用ASIC（特殊應用積體電路），不必所有AI工作負載都依賴通用型GPU。

不過，微軟現階段自研AI晶片的算力仍將以內部需求為優先。卞志祥直言，短期微軟「自用算力都無法滿足」，因此極短期內不會將相關算力開放第三方使用，而會優先部署於自身AI服務，一方面大幅提升微軟可掌握的算力供給，另一方面則降低AI運算成本。

從擴建Azure資料中心到自研ASIC，微軟正同步從「擴充外部基礎設施」與「提高內部晶片自主性」兩端增加算力。隨AI算力荒至少再延續2至3年，台灣除了是全球AI伺服器與半導體供應鏈重鎮，也正進一步成為微軟雲端與AI算力布局的重要節點。