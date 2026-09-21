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數發部：AI競賽不只拚晶片效能 台灣更要把產業know-how變成國家智慧

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
數發部政務次長侯宜秀今日出席微軟亞科技術論壇致詞表示，AI競賽不只拚晶片效能，台灣更要把產業know-how變成國家智慧。記者簡永祥／攝影
數發部政務次長侯宜秀今日出席微軟亞科技術論壇致詞表示，AI競賽不只拚晶片效能，台灣更要把產業know-how變成國家智慧。記者簡永祥／攝影

生成式AI熱潮進入下一階段，全球競爭焦點也正從「誰擁有更多繪圖處理器（GPU）」逐漸轉向「誰能真正把AI用進產業」。數位發展部政務次長侯宜秀今（21）日出席微軟亞太技術論壇（DevDays Asia）致詞表示，AI已非常具體地進入落地階段，現在談智慧AI，重點已不只是算力建設、擁有多少GPU，而是台灣如何藉由AI持續累積國家智慧，以及各行各業長期形成的know-how（專業知識與經驗）。

侯宜秀表示，現場展示的多項AI應用讓她感受到，AI已逐漸走出技術展示階段，開始深入不同產業。對台灣而言，下一階段AI發展的重要課題，就是如何把既有的產業優勢、人才經驗與專業知識保存、累積，進一步轉化為可以持續運用的智慧資產。

換言之，AI國力不能單純用GPU數量衡量。台灣擁有半導體、製造等深厚產業基礎，如果能進一步將不同產業數十年累積的製程經驗、工作流程與專業知識導入AI，才有機會讓既有產業know-how轉化成下一階段的AI競爭力。

台灣微軟總經理卞志祥也指出，AI快速發展之下，虛擬世界正進一步與Physical AI（實體AI）結合，AI應用從製造延伸至醫療、金融，甚至政府與終端服務，產業正迎來大量新的應用場景與合作機會。

他認為，面對AI進入全面落地階段，微軟今年聚焦兩大關鍵詞，分別是「Intelligence（智慧）」與「Trust（信任）」。

其中，Intelligence不能只理解為模型本身有多聰明，而是企業如何把資料、AI模型及應用端串接起來，並結合內部人才協作與Business Process（商業流程），逐步累積企業專屬的智慧。真正難以被競爭對手複製的AI競爭力，並非單一大型語言模型，而是企業多年累積的資料、人才經驗及營運流程經過AI重新整合後形成的獨特能力。

另一個關鍵則是Trust。隨著AI從實驗室進入企業核心系統，甚至跨國部署，資安、合規及不同國家的法規要求都成為AI能否真正落地的重要門檻。微軟強調，AI的價值不應只建立在模型能力有多強，而在於能為人類提供多少服務；只有能夠為人類服務、並受到人類控制的AI，才是值得發展的人工智慧。

從政府到科技業者的觀察都顯示，AI競賽正在換檔。第一階段比的是GPU、資料中心與算力建設，下一階段則更進一步比拚誰能將資料、產業know-how及工作流程轉化為AI智慧。對擁有完整半導體與製造供應鏈的台灣而言，如何把「硬體製造優勢」進一步轉化為「產業智慧優勢」，也將成為AI落地後的新課題。

台灣微軟總經理卞志祥表示，面對AI進入全面落地階段，微軟今年聚焦兩大關鍵詞，分別是「Intelligence（智慧）」與「Trust（信任）」。記者簡永祥／攝影
台灣微軟總經理卞志祥表示，面對AI進入全面落地階段，微軟今年聚焦兩大關鍵詞，分別是「Intelligence（智慧）」與「Trust（信任）」。記者簡永祥／攝影

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