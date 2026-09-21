Starlink V3 衛星要起飛！FCC 擴頻助攻 衛星通訊供應鏈迎新商機

低軌衛星產業迎來新一波升級潮！隨FCC擴增衛星頻譜、SpaceX Starlink V3衛星啟動部署，衛星網路容量與傳輸效率可望同步提升，Direct to Cell服務也將從簡訊逐步走向語音、數據與物聯網，帶動衛星通訊供應鏈迎接新商機，華通（2313）、燿華（2367）、昇達科（3491）、萊德光電-KY（7717）等成市場關注焦點。

法人分析，FCC有望於第4季擴大12.7～13.25 GHz及42～42.5 GHz頻段的固定衛星服務使用權限，合計增加1,050 MHz頻寬。其中，12.7 GHz頻段可望增加衛星直接服務用戶終端的容量，42 GHz則強化衛星與地面站間的高容量回傳能力，分別補強低軌衛星網路的用戶端與骨幹端。

此外，法人指出，SpaceX預計於第4季進入Starlink V3衛星大規模部署階段，並於9月22日迎來星艦（Starship）第14次飛行測試，首次嘗試以Starship正式部署首批26顆V3衛星。

法人表示，V3衛星重量超過V2 mini一倍，下載頻寬則由V2 mini的96Gbps大幅提升至1Tbps，單顆頻寬提升逾10倍，同時發射成本可望降低90%。預期約一年後，Starship有望達到至少每日一次的發射頻率，進一步推升整體衛星發射量。

針對第4季展望，法人表示，Starship第14次飛行測試預計首次部署具營運用途的Starlink V3衛星，若試射順利，可望為V3正式上線增添動能。預期2026年第4季SpaceX將進入Starlink V3大規模部署階段，相關零組件可望啟動大幅拉貨，全球最大衛星板供應商華通可望受惠。華通主導兩大衛星發射商衛星板生產，隨Starlink V3規格升級及單機用量增加，有望迎來量價同步成長；此外，SpaceX預計2027年部署新款Direct to Cell衛星，相關衛星組件規格亦可望持續升級。

另一方面，法人表示，隨Direct to Cell服務由簡訊逐步拓展至語音、數據、物聯網及更完整的行動寬頻，網路瓶頸將不再僅集中於手機與衛星間的連線。手機流量進入衛星後，仍須透過星間雷射在軌道間傳輸，再經衛星寬頻鏈路回傳地面，最終導入電信商核心網路。因此，隨Direct to Cell傳輸流量持續放大，衛星通訊相關業者可望受惠，市場可關注衛星營收占比較高的華通、燿華、昇達科及萊德光電-KY等供應商。