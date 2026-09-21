全球四足機器人上半年出貨增92.5% 行業應用成成長引擎

國際數據公司（IDC）21日發布「全球四足機器人市場份額，1H26」報告顯示，2026年上半年，全球四足機器人出貨量超過4.9萬台，年增92.5%；市場規模超過4億美元。

IDC指出，全球上半年四足機器人中．教育科研和家用消費貢獻了約60%的出貨量，卻只貢獻了不到三分之一的收入；而政府、工業製造、公共事業等行業應用，用不到40%的出貨量，拿走了超過三分之二的收入。行業級應用已成為市場增長的核心引擎，2026上半年行業應用市場規模超過2.7億美元，年增125.1%，部署量年增260.5%，這個增速遠超出貨量整體增速，實際行業需求的比重持續提升。