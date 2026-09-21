恩智浦攜手文曄 參與2026新竹X梅竹黑客松創客競賽

晶片大廠恩智浦宣布，該公司五度攜手通路大廠文曄（3036），參與由新竹市政府與清華大學、陽明交通大學合辦的「2026新竹X梅竹黑客松」創客競賽，以「AI工具應用」與「資訊安全」為核心主題，鼓勵青年學子共同打造實體AI賦能的新未來。

上述活動是於9月19日至20日在清大新體育館舉辦，匯聚來自清大、陽明交通大學、中興大學、台大、成大、海洋大學等大專院校橫跨多個科系的266位學子、共62組隊伍參與。

恩智浦指出，隨著實體AI應用逐漸從雲端走向終端，具備實時運算、低延遲與安全可靠等特性的邊緣AI，也將成為推動實體AI的重要技術基礎。今年恩智浦與文曄科技以「有限邊緣，無限智慧：AI Agent創新應用」為題，提供FRDM i.MX93 開發板作為感測與運算核心，讓 i.MX93具備的邊緣AI 、強大HMI能力及通訊方式，在任何場域成為「空間智慧化中樞」，讓參賽學生在各種生活面向實現智慧應用。

歷經兩天緊湊而激烈的競賽後，最終由清大、中興的「一二三跳」隊伍以「外送員疲勞監測與智慧派單防護系統」，勇奪2026梅竹黑客松恩智浦黑客組第一名。來自陽明交通大學、清大所組成的「工工真頭痛」以「心鏡」作品，榮獲 2026梅竹黑客松恩智浦黑客組第二名。另外，由清大、台大學生共同組成的「大砲」隊伍，則以「GODEYES上帝之眼」獲得2026梅竹黑客松恩智浦黑客組第三名。其中「一二三跳」隊伍「外送員疲勞監測與智慧派單防護系統」也奪得2026新竹X梅竹黑客松梅竹大獎第三名的殊榮。

文曄董事長鄭文宗表示，今年文曄第五度攜手恩智浦參與梅竹黑客松創客競賽，很高興看到青年學子運用企業所提供的相關技術與資源，深化專業能力。更重要的是，在實作過程中培養跨領域思維、團隊協作與解決問題的能力，這正是產學合作的重要價值。

恩智浦台灣區業務總經理臧益群則說，很高興看到學生在實作過程面對真實的技術挑戰，從實體AI、邊緣AI到AI代理應用，充分展現年輕世代整合技術、發揮創意，並將創新構想轉化為實際成果的能力。期待持續深化與產學界的合作，讓更多前瞻技術走進校園、激發青年學子的創新能量。