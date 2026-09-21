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倚強科掌握AI伺服器商機 前進美國設子公司

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導
倚強科登漲停。手機截圖
倚強科登漲停。手機截圖

倚強科（3219）與客戶靠得更近，近期董事會通過轉投資設立美國子公司案，於美金300萬元投資額度內轉投資設立美國子公司，因應目標產品與客群研發總部、產品規劃及採購決策中心均設於美國，為取得先機、就近提供在地技術支援、售後服務及相關解決方案時效性，設立美國子公司，可望提升整體市場競爭力及滲透率。

倚強科今年打入美國CSP客戶，來自AI伺服器貢獻營收比重可望提升至三成，激勵21日股價登上漲停，股價來到98.7元。

倚強科兩大產品線包含生產測試解決方案以及5G毫米波產品。生產測試解決方案除全球消費性電子龍頭客戶的手機、平板及筆電等需求持續成長，也切入AI伺服器產品測試，2025年推出自研平台主打AI伺服器測試，效益浮現，2027年更計畫推出半導體測試解決方案，搶進半導體市場。

目前打入全球CSP業者與其合作的系統廠商，加上印度投資效益浮現，消費性電子貢獻挹注，推升毛利率成長。

倚強科來自AI伺服器測試解決方案貢獻營收比重從去年的6%，提升到今年上半年的21%，吳聲皜看好輝達推進AI成長，下半年來自AI伺服器方案貢獻營收可望提升到三成。

消費性電子部分貢獻營收約六到七成，受惠全球龍頭客戶年年推出最新消費性電子產品，以及AR眼鏡測試需求，未來可望繼續成長。

展望未來，倚強科表示，目前訂單能見度佳，第3季營收可望持續成長，第4季可望淡季不淡，下半年毛利率維持高檔水準，在AI需求強勁帶動下，訂單能見度看到2030年，營收、獲利可望持續創新高。

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