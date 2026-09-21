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AI重構產業版圖 賴正鎰：科技人才居住需求已成為國家產業競爭力核心

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
2021年8月至2026年8月台中行政區人口增幅最多前五名。鄉林不動產研究室／提供
2021年8月至2026年8月台中行政區人口增幅最多前五名。鄉林不動產研究室／提供

面對全球AI、半導體與智慧製造浪潮加速重構產業版圖，鄉林（5531）集團董事長、全國商總榮譽理事長賴正鎰21日表示，台灣目前正面對少子化與高齡化快速變化的挑戰，科技人才的居住需求已不再只是房地產議題，而是國家產業競爭力的核心環節。

他建議政府，未來應在主要產業廊帶與交通節點周邊，提前布局青年住宅、首購與高階人才的住宅項目，並同步完善幼兒教育、醫療、商業、交通與休閒機能。

台中市近五年設籍總人口增加了4萬8,712人，但人口增長排名前五大行政區，北屯、南屯、梧棲、西屯、沙鹿合計設籍人口數，卻大增5萬9,738人，超越全市總成長數。

鄉林不動產研究室今天表示，數據說明台中人口正精準跟隨工作機會與科技產業廊帶跨區移動，形成「都會新興區＋產業廊帶＋海線」的多核心成長格局。

輝達執行長黃仁勳點出，「生成式AI戰火由雲端資料中心延伸至工廠與機器人的物理AI」。而台灣擁有獨特優勢就是擁有全球密度最高、技術含量最高的製造場域。從半導體、電子組裝、PCB到智慧物流，台灣工廠每天都在進行搬運、檢測、組裝、維修等高價值工作，而這些正是未來機器人需要學習的技能。

根據統計，中台灣就帶有強勁的「產業帶動就業、就業帶動人口」正向循環能量。中科產值近年已突破1.13兆元大關(較5年前成長20%)；中科從業人員從2021年的5.1萬人攀升至2026年的6.31萬人，5年激增逾1.2萬人(增幅2成)。隨著台積電（2330）1.4奈米廠建置推進，並將於明年 4 月試機，供應鏈聚落效應快速增長，預計再帶入近萬名工作機會。

鄉林不動產研究室指出，台中市2021年8月至2026年8月的五年間，設籍總人口增4萬8,712人，其中北屯、南屯、梧棲、西屯、沙鹿等五個行政區是台中人口增長前五名，但五個區域增長人數，加計達5萬9,738人，還超越全市總成長數，可見從其他行政區或外縣市轉移到台中這五個行政區的居住設籍及工作人數，正在快速增加。

賴正鎰認為，中科吸金吸才，數據會說話，中科核心周邊區域迎來多核心人口紅利，所以，台灣未來20年的國土與產業發展，絕不能再陷入「單一城市」或「點狀科學園區」的舊有思維框架。

政府要把眼光放遠，重新繪製全台產業地圖，以「北部、竹竹苗、中台灣、南部」四大科技經濟軸作為國家發展骨架。其中，中台灣具備全台最完整的精密機械底盤與半導體能量，應該正式提升為引領台灣下一個20年的「科技製造、人口與城市發展新經濟軸」。

他指出，北部以企業總部與金融服務為主，竹竹苗聚焦先進製程研發，南部加速半導體與能源布局。相較之下，中台灣獨特優勢在於深厚的製造業底盤，大肚山科技廊帶完美串聯中科與精密機械聚落，如今更融合AI機器人、無人載具與 Physical AI(實體人工智慧)，形成高度互補的產業生態系。

他強調，台中最大的底氣，在於從傳統精密機械、工具機、關鍵零組件一路延伸至半導體與AI應用。台中有絕對實力從過去的「工具機之都」，透過產業升級，躍升為台灣在全球智慧製造與Physical AI的核心重鎮。

賴正鎰建議中央，應將中台灣正式納入國家級區域發展戰略，以高鐵台中站、台中港、國際機場、國道與捷運等交通路網為骨架，串聯中台灣六縣市，打造「一小時產業與生活圈」，進而與南北軸線無縫銜接，共同構築台灣西部的黃金科技經濟走廊，實現城市與產業永續共榮的發展新局。

科技人才的居住需求，已成為國家產業兢爭力核心環節。鄉林不動產研究室／提供
科技人才的居住需求，已成為國家產業兢爭力核心環節。鄉林不動產研究室／提供

產業帶動就業，就業帶動人口，台中市近五年總人口增加4.8萬人。鄉林不動產研究室／提供
產業帶動就業，就業帶動人口，台中市近五年總人口增加4.8萬人。鄉林不動產研究室／提供

隨著台積電等科技大廠持續進駐與擴廠，中科產值已突破1.3兆元大關。鄉林不動產研究室／提供
隨著台積電等科技大廠持續進駐與擴廠，中科產值已突破1.3兆元大關。鄉林不動產研究室／提供

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