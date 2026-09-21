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台灣景氣動能強 國發會：AI 投資、出口續旺
AI熱潮持續撐起台灣經濟成長動能。依據國發會最新經濟情勢報告指出，AI及高效能運算應用商機持續熱絡，推升雲端服務業者加速建置AI基礎建設，帶動出口穩定成長；國內半導體等高科技業者積極擴產，廠房及設備投資力道強勁，成為支撐今年經濟成長的重要引擎。
最新數據也延續這項趨勢。財政部統計，8月出口824億美元，寫歷年單月新高，年增41%，累計前八月出口5,743.4億美元、年增44.2%，顯示AI、高效能運算等需求仍持續挹注外貿表現。
國發會指出，國內半導體、封裝測試等供應鏈廠商積極擴廠，加上外商擴大在台投資、政府推動AI新十大建設，固定投資力道可望延續；另一方面，企業獲利表現佳及金融市場交易熱絡，也有助支撐民間消費。
經濟成長展望也持續獲得上修。央行9月17日最新預測，今年台灣經濟成長率可達11.48%，高於主計總處8月預估的11.05%；央行指出，7月以來仍受惠AI等新興科技應用商機熱絡，出口大幅成長，民間投資持續擴增。
不過，強勁成長背後仍有變數。國發會提醒，後續須密切關注AI基礎設施建置及應用發展、中東情勢對能源與原物料供需的影響，以及國際貿易政策變化等不確定因素。尤其美國經貿政策與全球供應鏈重組仍可能牽動台灣出口與投資，成為景氣能否延續高成長的觀察重點。
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