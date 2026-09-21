台灣景氣動能強 國發會：AI 投資、出口續旺

生成式AI熱潮進入下一階段，全球競爭焦點也正從「誰擁有更多繪圖處理器（GPU）」逐漸轉向「誰能真正把AI用進產業」。數位發展部政務次長侯宜秀今（21）日出席微軟亞太技術論壇（DevDays Asia）致詞表示，AI已非常具體地進入落地階段，現在談智慧AI，重點已不只是算力建設、擁有多少GPU，而是台灣如何藉由AI持續累積國家智慧，以及各行各業長期形成的know-how（專業知識與經驗）。

2026-09-21 13:12