台積電中科新廠帶入萬人 賴正鎰：科技人才居住需求是國家競爭力

台中市近5年設籍總人口增加4萬8712人，但人口增長排名前5大行政區，卻大增5萬9738人，超越全市總成長數。鄉林不動產研究室今天表示，數據說明台中人口正精準跟隨工作機會與科技產業廊帶跨區移動。中台灣具備全台最完整的精密機械底盤與半導體能量，應正式提升為引領台灣下一個20年的「科技製造、人口與城市發展新經濟軸」。

鄉林集團董事長、全國商總榮譽理事長賴正鎰今天指出，科技人才的居住需求已不再只是房地產議題，而是國家產業競爭力的核心環節。他建議政府未來應在主要產業廊帶與交通節點周邊，提前布局青年住宅、首購與高階人才的住宅項目，並同步完善幼兒教育、醫療、商業、交通與休閒機能。

根據統計，中台灣帶有強勁「產業帶動就業、就業帶動人口」正向循環能量，中科產值近年已突破1.13兆元大關，較5年前成長20%；從業人員從2021年的5.1萬人攀升至2026年的6.31萬人，5年激增逾1.2萬人，增幅2成。隨著台積電1.4奈米廠建置推進，並將於明年 4 月試機，供應鏈聚落效應快速增長，預計再帶入萬名工作機會。

台中市5年間，北屯、南屯、梧棲、西屯、沙鹿等5個行政區是台中人口增長前5名，增長人數達5萬9738人，超越全市總成長數，可見從其他行政區或外縣市轉移到台中這5個行政區的居住設籍及工作人數，正在快速增加。

賴正鎰認為，數據會說話，中科核心周邊區域迎來多核心人口紅利，所以，台灣未來20年的國土與產業發展，絕不能再陷入「單一城市」或「點狀科學園區」的舊有思維框架。而要把眼光放遠，重新繪製全台產業地圖，以「北部、竹竹苗、中台灣、南部」四大科技經濟軸作為國家發展骨架。

他說，北部以企業總部與金融服務為主，竹竹苗聚焦先進製程研發，南部加速半導體與能源布局。相較之下，中台灣獨特優勢在於深厚的製造業底盤，大肚山科技廊帶完美串聯中科與精密機械聚落，如今更融合AI機器人、無人載具與 Physical AI(實體人工智慧)，形成高度互補的產業生態系。

賴正鎰說，台中有絕對實力從過去的「工具機之都」，透過產業升級，躍升為台灣在全球智慧製造與Physical AI的核心重鎮。中央應將中台灣正式納入國家級區域發展戰略，以高鐵台中站、台中港、國際機場、國道與捷運等交通路網為骨架，串聯中台灣六縣市，打造「一小時產業與生活圈」，進而與南北軸線無縫銜接，共同構築台灣西部的黃金科技經濟走廊，實現城市與產業永續共榮的發展新局。