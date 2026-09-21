數發部赴巴拉圭談合作 台巴主權 AI 算力中心加速、聚焦三大方向

台灣與巴拉圭深化AI科技合作。數位發展部政務次長侯宜秀日前訪問巴拉圭，出席第三屆「台灣－巴拉圭科技論壇」，以「AI時代的國家數位競爭力」為題分享台灣AI發展及治理經驗，並拜會巴國資通訊科技部長畢亞德，雙方聚焦AI治理、算力基礎建設、資安及人才培育。侯宜秀此行也參訪「台巴主權AI算力中心」預定地，推進雙邊AI合作。

侯宜秀指出，AI快速重塑科技、產業及公共服務，國家數位競爭力可從主權能力、人才、資料及治理四大支柱布局。台灣推動主權AI，從能源、晶片、算力、資料、模型到應用建立六層架構，並以人才、資安及治理貫穿，強化關鍵數位服務的自主及韌性。

在AI治理方面，侯宜秀分享台灣《人工智慧基本法》今年1月施行後，數發部建立AI風險分類框架，作為各部會訂定管理規範的共同基礎；「台灣主權AI訓練語料庫」自去年12月上線以來，已有逾200個機關參與，累計超過22億Tokens，作為台灣AI發展的資料基礎。

台巴合作則進一步從教育、人才培育延伸至AI基礎建設。由外交部推動的「台巴科技大學」已培育約700名青年，並自2024年起舉辦科技論壇；此次論壇聚焦AI應用於數位政府、資安、金融、先進製造、能源、智慧農業及數位健康等領域。

其中，「台巴主權AI算力中心」成為雙邊合作重點。侯宜秀此行前往預定地及鄰近變電站，了解基地地貌與供電條件。該計畫結合台灣高科技產業實力與巴拉圭綠電資源，推進AI運算基礎建設合作。

數發部表示，巴拉圭總統貝尼亞今年5月訪台期間，與賴總統共同見證兩國簽署主權AI算力中心投資案及資安合作瞭解備忘錄。此次侯宜秀訪巴，則進一步推進前述合作，未來將持續與外交部等相關部會，從AI算力、資安及數位人才等面向深化台巴數位合作。