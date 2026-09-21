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安森美鎖定2130億美元市場 押注 AI 電力瓶頸 實體 AI 成下波成長動能

經濟日報／ 記者朱子呈／台北即時報導
安森美瞄準2030年2,130億美元市場，以高壓、Treo與EPP三大平台搶攻AI資料中心、電氣化及Physical AI帶來的功率密度商機。公司／提供
安森美瞄準2030年2,130億美元市場，以高壓、Treo與EPP三大平台搶攻AI資料中心、電氣化及Physical AI帶來的功率密度商機。公司／提供

美國功率半導體大廠安森美（onsemi）21日公布2026年投資者日長期成長策略，瞄準AI、電氣化與自動化持續擴張帶來的電力需求，預估至2030年總體可服務市場（TAM）將達2,130億美元，涵蓋汽車、工業、AI資料中心及新興應用。公司將以高壓技術、Treo智慧平台及嵌入式電源平台（EPP）三大技術平台為核心，從單一元件供應進一步走向系統級解決方案。

安森美總裁暨執行長Hassane El-Khoury指出，隨AI、電氣化及自動化加速發展，「功率密度」正成為未來十年最關鍵的工程挑戰之一。當運算效能持續提升，系統同時面臨更高供電需求、更小體積及更嚴格散熱條件，如何在有限空間內提供更多電力，將直接影響下一階段技術創新的速度。

安森美認為，過去分屬汽車、工業及資料中心的市場，正逐步出現技術融合。以汽車電氣化使用的高壓技術為例，同樣可延伸至工業能源系統及AI資料中心；感知及連接技術，也可應用於汽車、工廠、機器人及醫療設備。透過共用技術平台，公司希望擴大研發投資效益，同時降低對單一終端市場景氣循環的依賴。

在技術布局方面，安森美高壓平台涵蓋矽（Si）、碳化矽（SiC）及氮化鎵（GaN），其中垂直氮化鎵（vGaN）鎖定下一代高壓應用，主攻效率、開關性能及系統尺寸最佳化。Treo平台則整合高精度類比、高密度數位及高壓技術，使電源系統能進一步加入監測、通訊、動態負載調整及保護功能。

另一項重點為嵌入式電源平台EPP。安森美以矽晶圓本身作為封裝載體，可在晶圓級架構內整合矽、SiC及GaN，並將FET、驅動器及控制器等元件嵌入單一封裝，讓電氣、散熱及機械結構同步設計。公司認為，此一架構有助提高功率密度、縮小系統尺寸，也能降低客戶設計複雜度並縮短產品開發時間。

除了AI資料中心，安森美也將「實體AI（Physical AI）」視為下一階段重要市場。公司指出，目前AI投資仍主要集中在大型模型訓練及資料中心基礎設施，但未來智慧運算將進一步延伸至機器人、汽車、工廠、醫療設備及自動化系統。這類設備需要同步具備電力、感知、控制及連接運算能力，正好與安森美既有的電源及感知技術布局重疊。

El-Khoury表示，隨不同終端市場逐漸圍繞相同技術架構發展，安森美將透過元件、智慧控制及系統整合三個層次提高產品在客戶系統中的價值占比，並隨AI從資料中心進一步走向物理世界，擴大長期成長機會。

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