臻鼎旗下載板廠禮鼎新廠動土 強化AI先進半導體產能

PCB龍頭臻鼎-KY（4958）旗下載板廠禮鼎半導體科技(深圳)AI先進封裝載板項目近日在深圳寶安正式動土，禮鼎表示，此次新項目規劃建設4座工廠，將顯著增強公司高階FCBGA等產品的研發、製造與規模化交付能力，滿足AI、高速運算及先進封裝客戶強勁需求。

臻鼎子公司禮鼎已於 9 月 3 日公告，擬於深圳投資建設先進封裝載板基地，預計投資總額不低於人民幣 120 億元，持續強化 AI 與先進半導體相關產能布局。

臻鼎先前已看好載板與多元應用動能，臻鼎提到，下半年隨消費性電子新品進入傳統出貨旺季，加上 AI 伺服器、高速光模組與IC 載板需求持續放量，傳統旺季與 AI 高階應用兩大動能同步推進，公司營運表現可望持續升溫。

隨 1.6T 高速光模塊、高階 AI 伺服器板與 IC 載板等產品加速放量，並銜接 3.2T 等次世代產品開發及新產能逐步開出，臻鼎提到，AI 相關業務正由布局期邁入規模化放量階段，營收結構亦持續向高階、高附加價值應用升級，為 2027 年及中長期營運成長奠定更強勁基礎。