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南韓斗山大擴產高階 CCL業界看2028年持續供不應求
南韓斗山近日宣布大舉擴產高階CCL銅箔基板，預計2028年下半年陸續開出，業界看，此情況反應中高階CCL可望至2028年持續供不應求，目前包含台光電（2383）、台燿（6274）、聯茂（6213）、騰輝（6672）皆已有海內外擴充計劃。
台光電日前已公布8月營收201.46億元，MoM+4.89%，YoY+129.85%，營收單月首度突破200億元，受惠M9等高階CCL出貨逐步提高，公司對營運持續正向看待並預期PTFE CCL混合方案在2年內影響皆有限，為客戶選擇方案之一不會取代主流CCL方案。
業界觀察，預期台光電PCB客戶未來2年擴產幅度持續大於高階CCL開出速度，至於近期PTFE 討論，預期實際採用規模仍有限，主要是不同的材料對產線調整生產良率都同步聯動。
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