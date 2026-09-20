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成熟製程夯…聯電發動「有感漲價」 力積電傳報價大漲四成

經濟日報／ 記者李孟珊／台北即時報導

AI推升半導體先進製程市況強勁，周邊電源管理IC、微控制器（MCU）、感測器及MOSFET等成熟製程晶片需求同步爆發，加上台積電（2330）逐步淡出部分成熟製程，龐大訂單外溢效應湧向聯電（2303）、力積電（6770）、世界先進（5347）等同業，產能利用率衝上高檔、供不應求，聯電預告將發動「有感漲價」，力積電則傳出報價要大漲四成。

供應鏈分析，這波成熟製程景氣回溫，並非單純來自手機、筆電等消費性電子補庫存，而是AI基礎建設帶動的新一輪結構性需求，因為每顆高效能運算晶片背後，都必須搭配大量電源管理、控制、感測及功率元件。

尤其AI伺服器功耗與電壓持續提高，相關晶片不僅用量增加，規格也同步升級，使得8吋及12吋成熟製程產能由先前供過於求，快速轉向吃緊。

聯電、力積電均證實，近期接單狀況正向。聯電直言，若市場供需趨勢延續，明年晶圓代工價格調整的幅度與全面性，都將比今年下半年更加明顯，等同預告2027年將迎來一波「有感漲價」。

聯電預估，本季晶圓出貨量將季增高個位數百分比，產能利用率突破九成，毛利率維持30%中段，其中8吋產品組合受惠電源管理IC、感測器及微控制器需求增溫，復甦腳步明顯加快；12吋產能利用率也維持健康，公司並強調將堅守價格與毛利率紀律，不會為追求市占而犧牲獲利。

業界並傳出，力積電因記憶體與邏輯代工產能同步吃緊，正醞釀調高晶圓代工價格，部分產品漲幅最高上看四成。對此，力積電表示，不評論市場傳聞，強調目前客戶需求確實相當強勁。

力積電掌握記憶體與成熟製程兩股漲價浪潮，利基型DRAM報價回升之際，AI伺服器電源管理晶片等邏輯代工訂單同步增溫，8月合併營收達70.09億元，創近50個月新高，業界認為，力積電近年積極調整產品組合、淡出低毛利訂單，如今供需情勢轉變，將有更大空間重新議定價格。

另外，世界先進被視為台積電成熟製程體系重要成員，在台積電持續將資源集中先進製程，逐步淡出部分成熟製程，世界先進將是承接相關外溢訂單第一梯隊。

業界認為，世界先進長期深耕電源管理IC、顯示驅動IC及車用晶片，與台積電客戶群及製程需求具高度互補性，如今AI伺服器帶動電源管理與功率元件用量攀升，公司不僅產能利用率可望走高，在產品組合改善下，後續平均售價及毛利率也有望提升。

力積電 製程 聯電

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