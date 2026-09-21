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科技論壇10月14日登場 中華電董座簡志誠：助百工百業導入AI

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導
中華電信董座簡志誠。中華電信／提供
中華電信董座簡志誠。中華電信／提供

2026年是「AI Agent（AI代理）規模化元年」，重新定義企業營運模式、商業流程與市場競爭規則，開啟產業新一波轉型契機。中華電信（2412）董事長簡志誠表示，中華電信除基礎網路及AIDC建設，針對百工百業不同營運場景導入AI，更強調AI治理，以AI建構資安防線。

經濟日報將於10月14日舉辦2026科技論壇，以「AI Agent新賽局」為主題，邀集各界專家探討AI Agent發展趨勢、應用場景與產業布局，協助企業掌握智慧轉型關鍵契機，布局下一世代競爭優勢。本論壇由中華電信、工研院資策會、日月光集團、玉山銀行、凱基金控、元大投信協辦。

論壇當天擬邀請副總統蕭美琴、交通部部長陳世凱等政府官員出席致詞。簡志誠、中華電信技術長暨執行副總楊慧琪、沛星科技獨董暨中華電信董事簡立峰、群聯創辦人暨執行長潘健成、工研院資深專家吳志毅、資策會人工智慧研究院院長戴偉峻、玉山金控科技長張智星等專家發表專題講座，探討AI應用落地，並打造「賺得到」的生意。

楊慧琪將以「AI Agent驅動產業進化」為題發表專題演講，分享產業趨勢以及中華電信的AI實戰經驗。

簡志誠舉例，中華電信從基礎建設的「賦能者」與「協創者」角色，開始「智慧韌性贏信賴，AI乘光展未來」，強打「內服外用」策略，內部大量將AI導入營運、推出服務，也助攻百工百業導入AI。

簡志誠指出，AI本身就是一種工具，例如AI讓重要的網路管理維運工作更智慧化，有效預測設備障礙以及快速切換壅塞的網路。

中華電信持續以專業知識精進AI能力，進入第二代AI階段，即將進入第三代的AI Agent時代。對外，配合企業客戶作業流程、生產流程等，導入AI提升效率並降低成本。

簡志誠認為，過去許多想法受限技術、算力沒到位，現在基礎建設完備，不管是智慧客服、虛擬分身，自動辨識修復網路，垂直場域的專業AI代理人，都可以仰賴AI Agent處理。

但AI風險也隨之而起。簡志誠表示，企業加速導入AI Agent提升效率同時，更凸顯AI治理重要性。

例如消費者只是想問旅遊資訊，AI代理不能未經授權就完成後續程序；數位員工也不能在內部系統翻找資料，在使用AI時，相關的AI規範應同步上路。

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