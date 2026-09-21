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川普要組AI軍 鴻海、廣達等具美國製造優勢 有望搶商機

經濟日報／ 編譯王曉伯、記者吳凱中／綜合報導
川普拒絕為AI技術增設新的防護規範，暗示白宮有意延續現行「鬆管」AI發展的政策。AI示意圖。 路透
川普拒絕為AI技術增設新的防護規範，暗示白宮有意延續現行「鬆管」AI發展的政策。AI示意圖。 路透

美國總統川普19日在社群網站宣布，將比照他先前成立「太空軍」的做法，建立「AI軍」（AI Force），並任命一位主管AI事務的「AI沙皇」。川普拒絕為AI技術增設新的防護規範，暗示白宮有意延續現行「鬆管」AI發展的政策。

業界看好，川普要組「AI軍」，擴大主權AI投資，預料輝達、超微、甲骨文、OpenAI、英特爾、艾克爾等美商都是重點部隊，鴻海（2317）、廣達（2382）等台廠具備美國製造優勢，同步吃香。

川普再度提到，「AI末日論」是騙局，他不支持這個論點、也不會坐視此事發生，他不會以任何方式阻礙或扼殺AI產業的成長。

川普指出，「為了這個目標，我正在組建AI軍」，「我不久後也將宣布『AI沙皇』的人選，僅限高智商人士申請」！他形容AI是「下一場工業革命，或下一個網際網路」，影響更加深遠，產值占美國國內生產毛額（GDP）可望上看25%。

這是川普首度提議專為AI成立新的聯邦政府實體，但未透露相關細節，包括「AI沙皇」潛在人選與職責，以及「AI軍」是否會像「太空軍」一樣，成為美軍另一軍種，或是整合聯邦政府各自的AI監管職權。此前，創投家薩克斯曾任川普政府的AI沙皇，今春卸任並轉任外部顧問，同樣對AI監管持懷疑態度。

川普強調，多年來有許多騙局，包括全球暖化、彈劾川普、跨性別等，現在則是AI末日論，美國政府關注AI產業的「不良」（bad）部分，但現有的刑事與民事司法系統就能做到。

市場觀察，川普此舉暗示，他認為AI發展已是國安議題，超出單純產官學的範疇，將對AI發展延續「興利重於防弊」的立場。

川普 OpenAI 超微 廣達 鴻海

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