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蘋果Mac Studio夯 明年才能交貨

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導

蘋果iPhone 18 Pro系列新機開賣後，表現中規中矩，現在蘋果最難買的產品其實是專業級桌上型電腦Mac Studio，部分版本交貨時間已經排到2027年，等於現在下單得等四個月左右。

蘋果今年8月發布M5 Ultra晶片，當時市場預期可縮短Mac Studio交貨時間，但最新數據顯示，交付周期其實延長到2027年。目前新款Mac mini及Mac Studio預計於9月22日發售。

以搭載M5 Ultra的版本來看，選擇36核心CPU、80核心GPU的頂規版本，搭配最基本的96GB統一記憶體與1TB儲存空間，等待時間長達16周至18周，最快要到2027年1月才能拿到產品；Mac mini大約二至四個工作天即可取貨。

今年來，蘋果多數將產能限制歸咎於記憶體供應不足，但需求激增也是Mac Studio供貨緊張的原因之一。例如今年年初OpenClaw掀起「養龍蝦」代理AI商機，蘋果Mac mini因其技術規格及價格，成為「養蝦人」首選機種，在大陸市場掀起搶購熱潮。

根據蘋果介紹，最新Mac Studio具備最快可達4.3倍的AI效能、最快可達二倍的儲存空間、最快可達1.8倍的圖形效能，以及最快可達1.3倍的CPU速度，擁有更高的記憶體頻寬，賦予專業人士更強大的能力。

蘋果 Mac Mini

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