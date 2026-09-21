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成熟製程晶圓代工報價喊漲 消費性IC廠毛利率承壓

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導

成熟製程晶圓代工報價喊漲，部分下游客戶有訂單與規格升級支撐，以漲價轉嫁成本，但以消費性應用為主的IC設計廠恐挨悶棍，因終端買氣不佳，代工價漲但晶片價格難漲，面臨毛利率承壓難題。

業界指出，這波成熟製程缺貨來自AI周邊電源管理、控制及功率元件需求增加，排擠其他應用的產能，部分消費性晶片並非客戶拉貨項目，但也得承受供應轉緊的後果，買氣尚未明顯回升，製造成本已先墊高。

業界直言，AI與消費性晶片有落差，前者客戶重視供貨穩定度，加上功耗、傳輸速度規格持續升級，業者較有空間透過新產品反映成本；後者面對品牌廠嚴控採購預算，終端售價難提高，漲價常需要反覆協商，未必能如數轉嫁。

供應鏈分析，低階消費性晶片替代性較高，仍有中國大陸同業價格競爭，客戶對報價相當敏感，IC設計廠若堅持調漲，可能面臨訂單流失，但不漲就要自行吸收晶圓代工、封測與材料成本，在營收和獲利間為難。

今年上半年有IC設計業者啟動調價因應，多為供應較緊、庫存偏低或規格升級的產品，並非全產品線同步調漲，部分業者藉新晶片重新訂價，降低直接調高既有產品售價的阻力，但需求疲弱的成熟產品較不利於價格談判。

業界強調，成熟製程報價走高，對消費性IC設計廠而言未必是景氣回春的訊號，更考驗產品差異化與成本控管能力。

毛利率 晶片

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