友達全力推進光通訊關鍵技術 富采、鼎元跟著搶商機

友達（2409）全力推進光通訊關鍵技術，「泛友達集團」生態圈夥伴富采（3714）、鼎元（2426）從旁助攻，在Micro LED光發射端與CPO（共同封裝光學）感測接收端各擁利基，卡位高速資料傳輸市場，成為推進次世代AI光互連商機的重要戰略部隊。

法人指出，富采日前公告斥資14.97億元加碼友達股票，落實「永動機策略」，集團戰略同盟效益持續深化。如今傳出英特爾有意與友達在Micro LED基板先進封裝合作，富采增持友達股票，後續合作更有底氣。

友達陣營已建構出從發射端Micro LED、接收端高階光電二極體，延伸至光學耦合與模組封裝的完整生態系，未來可望隨全球光電整合浪潮推進，迎來新一波營運成長動能。

業界分析，AI高密度算力引爆海量傳輸需求，銅導線電傳輸面臨能耗與頻寬瓶頸，「銅退光進」成為剛性需求。

友達深耕玻璃基板製程達30年，具備精密光學整合實力，積極跨足非顯示高速傳輸，串聯旗下關鍵光電元件夥伴，打造完整的次世代光通訊系統方案。

友達日前攜手富采、鼎元、達興材料（5234）及康寧，發表系統級Micro LED CPO光學模組。主攻10公尺短距傳輸與主動式光纜（AOC）等高速互連情境，富采供應關鍵發射光源、鼎元負責Micro PD接收元件，友達主導光學耦合與系統整合架構。

在關鍵發光端，富采主打極低功耗、高溫穩定與長壽命的Micro LED光源，藉由多通道平行傳輸架構降低散熱負擔，全面跨向高階光通訊與車用等高附加價值領域，開闢非顯示新藍海。

接收端由鼎元挑大梁，主攻砷化鎵（GaAs）與磷化銦（InGaAs）光電二極體（PD）及微型Micro PD元件，切入800G與1.6T光模組及CPO接收端供應鏈。鼎元因應高速光通訊訂單需求，規劃投入約12億元資本支出添購設備與擴建無塵室產線，衝刺高階產能建置。