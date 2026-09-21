兩大半導體巨頭爭搶合作 面板大廠躍業界紅人

友達（2409）先前傳出與台積電（2330）合作進軍面板級封裝，如今再傳英特爾要攜手友達衝刺Micro LED基板先進封裝。友達左右逢源，成為兩大半導體巨頭爭搶合作的紅人。

友達董事長彭双浪在第2季法說會首度揭露先進封裝布局策略，轉向布局玻璃基板等領域，與合作夥伴共同開發中。市場解讀，友達急起直追發展先進封裝技術，是為後續和台積電合作，搶進COUPE平台生態系預留伏筆。

彭双浪一改以往多次重申友達「不著墨先進封裝技術」的說法，表示近年雖然「輕資產」，但董事會最新通過的86.41億元資本支出，包括規劃建置玻璃通孔（TGV）、重布線層（RDL）及玻璃基板（Glass Core）試產線，為相關技術發展做好投資準備。

市場盛傳，台積電相中在中科廠區比鄰的友達中科L7廠（7.5代廠）與L5C廠（5代廠），有意購入二廠投入先進封裝擴產之用。不過，雙方均不回應市場傳聞。