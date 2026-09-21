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成熟製程需求爆發、台積訂單外溢效應 聯電、力積電醞釀大漲價

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導
供應鏈分析，這波成熟製程景氣回溫，並非單純來自手機、筆電等消費性電子補庫存，而是AI基礎建設帶動的新一輪結構性需求。半導體示意圖。 路透
供應鏈分析，這波成熟製程景氣回溫，並非單純來自手機、筆電等消費性電子補庫存，而是AI基礎建設帶動的新一輪結構性需求。半導體示意圖。 路透

AI推升半導體先進製程市況強勁，周邊電源管理IC、微控制器（MCU）、感測器及MOSFET等成熟製程晶片需求同步爆發，加上台積電（2330）淡出部分成熟製程後的訂單外溢效應，聯電（2303）、力積電（6770）、世界先進（5347）等業者產能利用率衝上高檔、供不應求，聯電預告將發動「有感漲價」，力積電傳出報價要大漲四成。

供應鏈分析，這波成熟製程景氣回溫，並非單純來自手機、筆電等消費性電子補庫存，而是AI基礎建設帶動的新一輪結構性需求，因為每顆高效能運算晶片都必須搭配大量電源管理、控制、感測及功率元件。AI伺服器功耗與電壓持續提高，相關晶片用量增加、規格升級，8吋及12吋成熟製程產能由先前供過於求，快速轉向吃緊。

聯電、力積電均證實，近期接單狀況正向。聯電直言，若市場供需趨勢延續，明年晶圓代工價格調整幅度與全面性，將比今年下半年更明顯，預告2027年將迎來一波「有感漲價」。

聯電預估，本季晶圓出貨量將季增高個位數百分比，產能利用率突破九成，毛利率維持30%中段，其中8吋產品組合受惠電源管理IC、感測器及微控制器需求增溫，復甦明顯加快；12吋產能利用率維持健康，公司不會為追求市占而犧牲獲利。

業界傳出，力積電因記憶體與邏輯代工產能同步吃緊，正醞釀調高晶圓代工價格，部分產品漲幅上看四成。力積電表示不評論市場傳聞，客戶需求確實強勁。

力積電掌握記憶體與成熟製程兩股漲價浪潮，利基型DRAM報價回升之際，AI伺服器電源管理晶片等邏輯代工訂單同步增溫，8月合併營收70.09億元，創近50個月新高，力積電近年積極調整產品組合、淡出低毛利訂單，有更大空間重新議定價格。

世界先進被視為台積電成熟製程體系重要成員，台積電逐步淡出部分成熟製程，世界先進是承接相關外溢訂單第一梯隊。業界認為，世界先進長期深耕電源管理IC、顯示驅動IC及車用晶片，與台積電客戶群及製程需求具高度互補性，AI伺服器帶動電源管理與功率元件用量攀升，世界產能利用率可望走高，後續平均售價及毛利率也有望提升。

力積電 聯電 漲價

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