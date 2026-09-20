最慘時被迫接「垃圾桶」訂單 大眾簡民智接班22年真情告白

大眾投控成立47年，董事長簡民智是二代接班，他坦言曾犯兩錯誤：一是錯過客戶海外投資邀約，二是轉型過程太封閉心態忽視勸告，但他也從領導中獲得體悟：不討他歡心，成日跟他爭論、頂嘴的團隊反而最快成功，走過22年接班路，如今集團正全力追趕AI時代機會。

「我幹了20年，前15年完全沒有熱情！」大眾電腦二代簡民智是台灣超老牌電子製造廠第二代，22年前接班時公司正陷在連續虧損期，他出席「2026年台灣企業升級轉型論壇」分享接班歷程，坦言經過15年瘦身處分資產及轉型，如今大眾（3701）終於走向對的方向加速前行。

回憶接班初期，簡民智指集團當時正面臨過度多角化，但人才培育跟不上的困境，由於父母勤儉保守，集團轉型過程沒有其他老電子廠有土地資產可變現支持，營運最低谷時，他去上海巡廠時，發現為了維持塑膠射出成形機台稼動率，高精密機台產線甚至淪落到正在生產垃圾桶。

一路砍減事業，砍掉中國最大伺服器PCB商機

這讓簡民智的改革轉型過程面臨資源挑戰，為此，他坦言明知道被外界視為小孩玩大車，他也咬牙不斷縮減看來只是「成本」的事業，當時判斷事業前景不好就砍，裁減太多公司，甚至還把後來已於2024年在深交所掛牌的中國大陸最大伺服器PCB廠廣州廣合科技都賣了。

他坦言現在出差到中國大陸都常被人提起此糗事，但當時他已沒錢繼續投資，深刻理解在自己手上做會有怎樣的成績，但賣到別人手上就走出一條路（成伺服器最大PCB廠），轉型過程一路上還離譜地遭遇火災，還有廣州史上最大強颱，一口氣被捲掉兩間公司，最後是獲得理賠關廠求生。

心態過度保守，錯失客戶邀約赴馬來西亞設廠

回想一路走來，他坦言自己當時說話太簡單太直接，太不管人情世故，一心只想讓企業活下去，顧不了三七二十一，現在自省，當時犯過兩個錯誤，第一是做裁減縮編過程太一意孤行，關上耳朵聽不進旁人真心的建議，只因當時處理太多負能量事情，心態變得封閉。

第二是心態變保守，因為公司20年都在縮編資源，因此5年前當網通大客戶邀請大眾去馬來西亞設廠，他猶豫了，放棄了去新山投資機會，導致大眾也拱手讓出客戶第一供應商角色。

看走眼！喜歡的沒成功，唱反調團隊闖出一片天在20多年帶隊過程，簡民智雖被貼上富二代光環，但接班卻不是他一開始的夢想。簡民智坦言，他一開始也不想接班，只想著去公司交朋友，或許學人開咖啡廳過日子，但沒想到在父母安排下，他歷練了公司各部門，2004年接班是因為看到公司財報嚇一跳，發現再不幫忙做一些事，「公司會倒」。

他也坦言帶人一度看走眼，當時公司分拆兩團隊獨立成兩間公司，一家做車用電子，一家做工控及海事設備，11年後，兩家公司命運天差地別，一家順利IPO上市，一家則被取代。

簡民智坦言，兩家團隊風格差很多，車用電子團隊領導人非常正向樂觀，自己很拚，每天苦幹到半夜兩三點，但實際上11年來，正面樂觀喊出的目標都沒有做到，但反觀另一個團隊，很不討他歡心，他透露「一天到晚嗆他，還跟他爭論」，但最後卻最先出線成功IPO了，還吃到疫情紅利大賺了3年。

抓緊大客戶赴馬來西亞設廠

如今，大眾又迎來第二次機會，由於AI發展超出預期，客戶再度邀請大眾去馬來西亞設廠，這次他抓住機會，2025年10月正式拍板租廠，廠還沒找到就提前下設備單，讓去年11月工廠已經通過認證，12月產線驗證完畢，2026年1月開始試產，3月大量出貨，展現團隊的快速與機動性。

他坦言現在大眾還不算是已經完成轉型，仍只是在「改革路上」，但他坦言，過去所累積的多年經驗與力量，相信在未來3～5年會完全爆發出來，2026年仍算是過渡期，隨馬來西亞廠兩條線產能開出，中國大陸產能縮減快速轉移，簡民智表示將抓緊大客戶，善用資本市場力量開展新未來。

大眾投控董事長簡民智分享他帶兩團隊發展結果跟預期不同，一個團隊正向樂觀工作積極，但一個團隊老愛跟他嗆聲爭論，但最後意外是後者成功IPO。圖／台灣產業創生平台提供