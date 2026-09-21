聽新聞
0:00 / 0:00

開發智慧機器人 改善缺工

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹報導

問：因應缺工現況，工研院對接市場需求研發智慧機器人的成果？

答：我常用「三長兩短」來描述當前社會與產業趨勢。「三長」是全球人口老化、能資源受限，以及數位技術與智慧化應用帶來的機會；「兩短」則是美中經貿摩擦與疫情所引發的供應鏈重組。智慧機器人的發展，正好同時回應這幾項趨勢。

發展智慧機器人不能停在展示技術，而是要實際進入餐飲、醫療、照護及製造現場，處理高重複性、高風險或人力不易補充的工作。

工研院智慧機器人的研發方向，包括智慧仿生多足機器人、照護者輕型外骨骼、製造用機器人、智慧製造系統及服務型機器人。其中，服務型機器人的規劃，特別強調從終端使用需求反推研發規格。

工研院的角色，就是協助台灣廠商從「賣硬體」升級到「賣整合方案」。首先，了解終端客戶需求，我要求研發團隊至少拜訪十家終端客戶，了解市場實際需求以及願意支付的價格，再研發相關技術，考慮規格及成本，符合終端市場需求。

問：工研院在無人載具發展方向？

答：在經濟部產業發展署指導下，工研院成為AUVSI於台灣的第三方認可評鑑機構，使台灣成為「綠色無人機系統（Green UAS）」，於美國境外第一個認可評鑑機構，台灣無人機產品進入美國市場，認證期從11個月希望縮短至六個月，並以非紅供應鏈的優勢打入國際市場。

工研院推動成立「台灣無人載具系統研發聯盟」，把法人、學界與產業界的能力整合起來，共同發展高度通用的視覺辨識、AI導控、通訊模組以及系統平台，降低重複投資，也補足台灣在關鍵軟體與系統能力上的缺口。

工研院同步成立「無人化創新科技研究所」，作為院內無人載具跨域技術整合與系統研發的平台，進一步串聯AI、軟體、關鍵模組及場域驗證等能量，發展跨載具軟體平台、群體協作等共通技術。

缺工 機器人 工研院

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

世紀民生搶攻AI無人機！從飛控大腦到無人船　布局非紅供應鏈新商機

2026台灣智慧農漁週 國立宜蘭大學展出多項師生研發專利超吸睛

因應全球AI伺服器需求持續成長 緯創啟動台美大徵才

中央大學授權橙新智能系統公司核心能源管理技術 助拓展海外市場

相關新聞

新藥上市審查時程縮短 衛福部推動臨床試驗一條龍 期限減至100天

政府鼓勵新藥發展再釋政策利多。衛福部長石崇良表示，為鼓勵國產新藥發展，加速臨床試驗程序，將推動臨床試驗一條龍，目標讓國產新藥上市審查時間縮短至100天。業界認為，這個時程將比美國、歐盟及日本的審查時間更短，有望吸引更多海內外新藥公司來台發展。

成熟製程需求爆發、台積訂單外溢效應 聯電、力積電醞釀大漲價

AI推升半導體先進製程市況強勁，周邊電源管理IC、微控制器（MCU）、感測器及MOSFET等成熟製程晶片需求同步爆發，加上台積電淡出部分成熟製程後的訂單外溢效應，聯電、力積電、世界先進等業者產能利用率衝上高檔、供不應求，聯電預告將發動「有感漲價」，力積電傳出報價要大漲四成。

川普要組AI軍 鴻海、廣達等具美國製造優勢 有望搶商機

美國總統川普19日在社群網站宣布，將比照他先前成立「太空軍」的做法，建立「AI軍」（AI Force），並任命一位主管AI事務的「AI沙皇」。川普拒絕為AI技術增設新的防護規範，暗示白宮有意延續現行「鬆管」AI發展的政策。

開發智慧機器人 改善缺工

問：因應缺工現況，工研院對接市場需求研發智慧機器人的成果？

科技論壇10月14日登場 中華電董座簡志誠：助百工百業導入AI

2026年是「AI Agent（AI代理）規模化元年」，重新定義企業營運模式、商業流程與市場競爭規則，開啟產業新一波轉型契機。中華電信董事長簡志誠表示，中華電信除基礎網路及AIDC建設，針對百工百業不同營運場景導入AI，更強調AI治理，以AI建構資安防線。

英特爾傳攜友達衝先進封裝 布局CPO與高密度算力晶片整合方案

英特爾衝刺先進封裝布局，除了發展嵌入式多晶片互連橋接（EMIB）系列技術之外，近期跨入Micro LED基板先進封裝領域，傳出找上台灣在Micro LED著墨最深的友達合作，攜手衝刺CPO與高密度算力晶片整合方案。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。