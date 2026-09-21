開發智慧機器人 改善缺工

問：因應缺工現況，工研院對接市場需求研發智慧機器人的成果？

答：我常用「三長兩短」來描述當前社會與產業趨勢。「三長」是全球人口老化、能資源受限，以及數位技術與智慧化應用帶來的機會；「兩短」則是美中經貿摩擦與疫情所引發的供應鏈重組。智慧機器人的發展，正好同時回應這幾項趨勢。

發展智慧機器人不能停在展示技術，而是要實際進入餐飲、醫療、照護及製造現場，處理高重複性、高風險或人力不易補充的工作。

工研院智慧機器人的研發方向，包括智慧仿生多足機器人、照護者輕型外骨骼、製造用機器人、智慧製造系統及服務型機器人。其中，服務型機器人的規劃，特別強調從終端使用需求反推研發規格。

工研院的角色，就是協助台灣廠商從「賣硬體」升級到「賣整合方案」。首先，了解終端客戶需求，我要求研發團隊至少拜訪十家終端客戶，了解市場實際需求以及願意支付的價格，再研發相關技術，考慮規格及成本，符合終端市場需求。

問：工研院在無人載具發展方向？

答：在經濟部產業發展署指導下，工研院成為AUVSI於台灣的第三方認可評鑑機構，使台灣成為「綠色無人機系統（Green UAS）」，於美國境外第一個認可評鑑機構，台灣無人機產品進入美國市場，認證期從11個月希望縮短至六個月，並以非紅供應鏈的優勢打入國際市場。

工研院推動成立「台灣無人載具系統研發聯盟」，把法人、學界與產業界的能力整合起來，共同發展高度通用的視覺辨識、AI導控、通訊模組以及系統平台，降低重複投資，也補足台灣在關鍵軟體與系統能力上的缺口。

工研院同步成立「無人化創新科技研究所」，作為院內無人載具跨域技術整合與系統研發的平台，進一步串聯AI、軟體、關鍵模組及場域驗證等能量，發展跨載具軟體平台、群體協作等共通技術。