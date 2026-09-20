佳世達攜手丁丁藥局 打造AI無人機跨海醫藥物流

佳世達（2352）明基健康生活和丁丁藥局，呼應集團「AI醫療與健康照護」布局，整合「AI智慧藥局」與「AI無人機醫藥物流」兩大應用場域，將智慧醫藥服務從藥局門市延伸至偏鄉離島。計畫已完成東港至小琉球醫藥配送任務，並歷經逾100趟飛行測試、累積1,700公里跨海飛行實證，成果於2026台灣創新技術博覽會發表。

佳世達集團總經理柯淑芬表示，佳世達持續推進「AI醫療與健康照護」布局，將集團不同事業的能力整合，讓AI加速走進實際醫療與健康照護場域。結合佳世達集團AI智慧藥局與無人機醫藥物流，從藥局服務延伸到偏鄉離島的醫藥配送，未來將持續發揮集團整合優勢，讓更多AI應用真正落地，也把成熟的智慧醫療經驗拓展至更多應用和場域。

「5G AI Pharmacy + Drone－偏鄉無人機配送與智慧藥局遠距照護創新計畫」獲國家發展委員會經費支持，由明基健康生活統籌AI整合方案，攜手丁丁藥局、亞旭電腦、台灣無人機協會、全家便利商店、陽明交通大學及臺北科技大學等夥伴，整合AI、5G通訊、醫療通路與無人機應用。

佳世達醫療事業群總經理楊宏培表示，偏鄉與離島醫療最大的挑戰之一，就是時間與距離。這次透過AI智慧藥局、5G通訊與無人機物流的整合，建立從丁丁藥局東港門市至小琉球衛生所的跨海配送路線，讓原本需耗時半天的取藥流程縮短至約20分鐘。下一步將持續驗證不同醫療場域與服務需求，讓智慧醫療從技術實證走向常態化應用。

無人機物流由台灣無人機協會等合作夥伴共同執行，採用垂直起降（VTOL）無人機，搭配AI任務派遣平台與5G通訊技術；AI可於任務執行前進行風險判斷，飛行過程則透過影像分析辨識障礙物、船隻及鳥類等環境資訊，已完成超過100趟飛行測試、累積1,700公里跨海飛行實證，建立本島藥局直達離島衛生所的醫藥物流模式。

計畫主持人周歆凱博士表示，本計劃在國發會支持下完成場域實證，且研究團隊歷經衛福部GDP藥品運銷準則及民航局專案等許可，計畫將無人機醫藥物流朝商業固定航線應用發展，目前國內已有多個縣市政府衛生局及醫院洽談相關合作。海外則以無人機軟硬體方案商為主要拓展方向，持續與海外政府及醫療相關單位洽談合作機會，將台灣累積的跨海飛行及智慧醫療實證經驗推向國際市場。