桃園今年最大「亞矽創研中心招商案」啟動 開發規模估600億

桃園市政府與桃園航空城17日舉辦「亞矽創研中心暨周邊土地整體開發招商案」說明會，正式邁入實質招商階段。

「亞矽創研中心暨周邊土地整體開發招商案」合計釋出青埔特區約5.6公頃的精華雙基地，不僅吸引國內外科技生技、壽險金控、上市櫃大型建築投資機構等百位重量級代表齊聚。

值得注意的是，國發會審議通過「新竹科學園區龍潭園區擴建計畫」草案，計畫範圍約 104.19 公頃，預估全案完成後可創造每年約 5,500 億元產值，並帶動 4,500 個就業機會。

在各項重大建設利多加持下，亞矽創將定錨為「AI應用創新研發」的核心樞紐，更是完整青埔高鐵特區都市機能與經濟動能的最後一塊關鍵拼圖。

「亞矽創研中心暨周邊土地整體開發招商案」開發規模預估600億元、廠商投資金額超過200億元，為桃園今年最大的招商案

近年桃園產業布局與公共建設多線齊發。桃園具備深厚的科技製造底蘊，從半導體大廠布局到高階IC載板專區的規劃，已為AI產業鏈奠定強大的「前端製造」優勢；而亞矽創的戰略目標，正是精準鎖定產業鏈的「後段應用」，將前沿硬體技術轉化為實際的商業服務與智慧解方。

這項複合型產業生態旗艦開發，亦逢城市發展高峰，未來配合捷運青線、陽明交通大學附設醫院等周邊陸續完工的公共工程與服務設施，投資人此時布局亞矽創，即是搶進最具潛力的利多集中兌現區。

桃園航空城公司總經理洪秀寬指出，面對全球AI技術加速落地的浪潮，亞矽創將銜接桃園既有硬體及技術優勢，專注於AI應用服務的創新研發，打造引領桃園未來30年的城市共生新型態聚落。

洪秀寬表示，「亞矽創研中心暨周邊土地整體開發招商案」最大特色在於「雙基地整合開發」，包含約3.8公頃的產二基地與1.8公頃的住宅基地，採取「產二合作開發」搭配「住宅附條件標售」的創新招商架構。

在整體規劃上，產二基地將維持六成以上的產業使用以確保開發核心，並保留公益性空間導入新創育成、智慧圖資、托育及運動中心等設施。

另外，全案住宅基地則附帶打造兩百房以上的五星級觀光旅館與複合式商場。全區將透過人行立體通廊串聯桃園會展中心、捷運站與周邊街區，建築設計也將朝向近零碳與智慧建築邁進，全面符合國際ESG永續標準。

洪秀寬指出，此架構不僅兼顧企業投資彈性，確保公共服務到位，更透過全生命周期履約管理機制維繫長期資產價值，共創民眾、企業與政府三贏。

為協助投資人加速落地，航空城公司將扮演單一服務窗口，專責協調市府各局處行政流程，並全力協助公共投資認定、土石方交換媒合及通廊系統整合，消除企業後顧之憂。

「亞矽創研中心暨周邊土地整體開發招商案」已於今年8月28日正式公告招商，將於9月24日截止釋疑申請，預計2027年1月25日截止投標，2027年第1季完成評選及簽約。