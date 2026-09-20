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智寶揮軍好萊塢市場 啟動《電鋸甜心》真人版電影計畫
智寶（7824）於日本東京電玩展大會舞台，偕同橫跨歐美亞的國際製作團隊群，共同宣布啟動《Lollipop Chainsaw電鋸甜心》首部真人版電影計畫。智寶以國際知名遊戲《電鋸甜心》作為IP計畫中心的國際內容布局，再下一城跨入好萊塢影視的重要里程碑，並正式形成「新作遊戲╳動畫影集╳真人電影」三線並進的全球展開。
智寶橫跨歐美日三大洲，組建來自台灣、日本、美國與德國的國際級製作團隊，打造全球級娛樂 IP為目標共同邁進；台灣資本端則由台灣大哥大（3045）、威剛科技（3260）與影一製作所等策略投資夥伴共同挹注資源，結合電信、科技與影視製作等領域，並為 IP開發、產製、市場推廣、策略發行提供支援。
《電鋸甜心》全球 IP 計畫已正式進入跨國團隊協作與跨載體同步推進的階段，智寶將把本案建立的跨國製作模式與資本整合能力，延伸應用至更多 IP 專案，持續擴大內容產業布局，並提升在全球市場的商業競爭力。此舉將使智寶在國際 IP 產業鏈中的角色更加關鍵，為後續多元內容投資奠定成長動能。
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