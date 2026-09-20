高雄白埔產業園區明天動工 搶進先進封裝設備布局

投資銀行最新報告指出，雖然英特爾新一代的14Ａ製程目前還沒有明確主要客戶，但科技界各大巨頭卻都在對其進行評估，因為業界正迫切尋找可替代台積電的廠商，因為台積電的產能瓶頸至少要到二○二八年才會紓解。

2026-09-20 00:00