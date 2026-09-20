快訊

川普封殺CNN等3媒體！記者被賞閉門羹 人行道開播畫面曝

台南連鎖機車行大火頻傳爆炸聲 二層樓機車全燒毀

MLB／李灝宇5支2、第3次單場3K 新人球季安打數突破80支

聽新聞
0:00 / 0:00

高雄白埔產業園區明天動工 搶進先進封裝設備布局

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄白埔產業園區位處橋頭與岡山接轄處，以半導體先進後段製程設備及相關供應鏈為重點招商對象，將成為南部半導體S廊帶下一階段發展的重要節點。圖／高市經發局提供
高雄白埔產業園區位處橋頭與岡山接轄處，以半導體先進後段製程設備及相關供應鏈為重點招商對象，將成為南部半導體S廊帶下一階段發展的重要節點。圖／高市經發局提供

白埔產業園區鄰近台積電楠梓產業園區及橋頭科學園區的，以半導體先進後段製程設備及相關供應鏈為重點招商方向。高市經發局表示，9月21日舉辦園區開工典禮，邀請逾20家半導體相關供應鏈業者出席，未來著重產業需求對接、技術研發驗證及設備供應鏈發展，搶攻後摩爾時代新商機。

白埔產業園區總面積88.73公頃，產業用地約53公頃，其中25公頃規畫半導體先進後段製程設備及相關供應鏈為重點招商方向，今年3月17日獲經濟部核定設置。

經發局指出，面對後摩爾時代先進封裝需求快速成長，白埔將串聯產業需求、研發驗證及園區空間，形成「需求端＋研發端＋園區端」合作模式，透過技術研發驗證、智慧驗測、數位雙生等技術導入，協助相關業者提升技術能量。

經發局長廖泰翔表示，AI應用快速發展及後摩爾時代產業趨勢，先進封裝對於提升晶片效能及半導體產業競爭力更加重要，也帶動相關設備及供應鏈需求。高雄從楠梓先進製程、仁武先進封裝測試，到橋頭材料與關鍵零組件，半導體聚落逐步成形，白埔產業園區將成為南部半導體S廊帶下一階段發展的重要節點。

經發局說明，白埔的產業布局將著重產業需求對接、技術研發驗證及設備供應鏈發展，並連結楠梓、仁武、橋頭等既有半導體聚落，協助高雄金屬加工、精密機械及製造業者提升技術能量、接軌半導體供應鏈，讓高雄半導體產業成長進一步帶動傳統產業高值化轉型，持續完善南部半導體S廊帶。

白埔 高雄 布局

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

00891搭上ASIC爆發潮！創意衝7150元再創新高 AI下一波看先進封裝、測試

台廠力拚 CMP 研磨墊國產化商機

台積先進封裝優勢看到2028 日月光投控、欣興、家登等沾光

AI從雲端走向機器人！00891布局台灣半導體 ASML、Arm同步擴大版圖

相關新聞

替代台積？科技巨頭評估英特爾14A製程

投資銀行最新報告指出，雖然英特爾新一代的14Ａ製程目前還沒有明確主要客戶，但科技界各大巨頭卻都在對其進行評估，因為業界正迫切尋找可替代台積電的廠商，因為台積電的產能瓶頸至少要到二○二八年才會紓解。

高雄白埔產業園區明天動工 搶進先進封裝設備布局

白埔產業園區鄰近台積電楠梓產業園區及橋頭科學園區的，以半導體先進後段製程設備及相關供應鏈為重點招商方向。高市經發局表示，9月21日舉辦園區開工典禮，邀請逾20家半導體相關供應鏈業者出席，未來著重產業需求對接、技術研發驗證及設備供應鏈發展，搶攻後摩爾時代新商機。

宏碁：記憶體缺料正緩解 PC下季續漲價、明年有機會反轉

PC產業零組件缺料逐步緩解，宏碁董事長陳俊聖昨（19）日表示，目前記憶體及CPU除少數規格供貨吃緊，其他缺料正在緩解，不過因零組件價格仍處高檔震盪，預估今年第4季終端PC產品將持續漲價，平均幅度可能達5-20%，要到2027年下半年價格才有機會反轉。

宏碁集團創辦人施振榮：AI發展停不下來

針對AI巨頭呼籲放緩前瞻AI開發腳步，宏碁集團創辦人施振榮昨（19）日指出，科技進步是停不下來，AI發展放緩沒那麼容易。宏碁董事長陳俊聖直言「不太可能」，因為技術發展只會愈來愈快，重點還是如何在過程中有效治理。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。