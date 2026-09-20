數位憑證皮夾擬增購票驗證 防黃牛機器人搶票

數位憑證皮夾App自去年12月上線，截至今年8月底下載數達12.4萬次。數發部表示，目前已與售票業者完成技術驗證，規劃串連電信門號電子卡，確認購票者門號真實且有效，並擬由售票平台提供「經驗證後才能購買」的專屬保留票券，防堵機器人搶票，相關流程正測試優化中。

數發部表示，數位憑證皮夾不是數位身分證，也不是電子錢包，而是各類憑證的數位載具，如學生證、駕照、專業證照、門號證明等，就像手機裡的皮包一樣，串連民眾授權的各種服務，平時帶在身上的證件可依需求放入皮夾，外出辦理相關服務時，只需用手機即可完成。

數發部強調，數位憑證皮夾中的資料都儲存在手機端，不會存放在集中式資料庫，發證資料只有發證單位知道，且無數位足跡追蹤；每張憑證均有發行機關的加密數位簽章，驗證方可即時確認證件真偽，無法偽造或竄改。此外，數位憑證皮夾App已通過相關資安檢測，並採用手機端的指紋等生物辨識機制，即使手機遺失，其他人也無法開啟皮夾使用證件。

數發部說明，目前已上線與試營運場景包括兩大超商領包裹，民眾出示憑證中的電信門號電子卡，即可於統一超商、全家超商領取；汽機車租賃方面，民眾持駕照驗證卡於LOOP、ZOCHA試點租車，業者完成汽、機車駕駛資格核驗，無須留存實體證件影本。另外，台灣大學、成功大學、台灣科技大學已發行數位學位證書，其他應用則有訪客系統、旅宿門禁等。

數發部指出，數位憑證皮夾App去年12月上線，截至今年8月底下載數已達12.4萬次，未來將持續接洽國內大專院校發行學位證書，並可於人力銀行進行學歷驗證，也計劃將租車、飯店Check-in等應用拓展至跨國場景。

數位憑證皮夾App也有望導入購票驗證機制，數發部表示，目前合作的售票業者已完成技術驗證，擬串連數位憑證皮夾中「電信門號電子卡」機制，相關系統功能與服務流程仍調整、優化中。

數發部透露，未來透過數位憑證皮夾，可確認購票者使用的門號真實且有效，售票平台規劃提供「經驗證後才能購買」的專屬保留票券，提高黃牛透過機器人大量搶票的門檻，保障一般民眾購票權益。

外界擔心不使用數位工具的民眾權益恐受影響，數發部回應，數位憑證皮夾上線運作，完全不影響現行實體紙本、實體卡片或臨櫃辦理等既有流程，習慣使用實體證件的民眾，依然可用傳統管道申辦各項公共服務，權益不受影響。

針對民眾關心手機更換後續流程，數發部表示，現階段可在新手機下載數位憑證皮夾App，再依電信業者、學校等各憑證發行單位的驗證流程，重新申請並下載憑證即可恢復使用。目前數發部正開發及評估憑證移轉的便利機制，未來將提供跨裝置移轉或備份復原方案，完善並優化民眾使用體驗。