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宏碁集團創辦人施振榮：AI發展停不下來

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導

針對AI巨頭呼籲放緩前瞻AI開發腳步，宏碁（2353）集團創辦人施振榮昨（19）日指出，科技進步是停不下來，AI發展放緩沒那麼容易。宏碁董事長陳俊聖直言「不太可能」，因為技術發展只會愈來愈快，重點還是如何在過程中有效治理。

近期AI三巨頭Anthropic執行長阿莫戴、OpenAI執行長奧特曼及特斯拉執行長馬斯克相繼呼籲，放緩最先進AI開發腳步。對此，陳俊聖分析，技術發展有它自身腳步，只會愈來愈快。

陳俊聖強調，應該是要想辦法在這個快速發展科技過程中，能夠有效治理及管制，這才是真正的王道。

施振榮說，自己現在努力把王道放進所有的AI，讓它們做雖然有效率，但是要做得更正確一點，這是我們必須努力的，「但整個科技進步實際上是停不下來。」

至於AI發展放緩，施振榮認為，放緩不是那麼容易，實質上我們的產能也不夠，也不能支持它的速度，因為它要更快速度，產能沒辦法配合。

針對美國升息議題，陳俊聖則指出，聯準會升息原因是看到通膨，升息後能讓科技產品漲價現象能夠暫時降溫，尤其像記憶體等產品漲價風潮，能盡快受控制。

施振榮 陳俊聖 OpenAI 宏碁

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