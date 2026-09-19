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志聖60周年家庭日逾800人同歡 加發4000萬元獎金
志聖（2467）工業19日舉辦60周年家庭日，林口、台中廠員工與眷屬逾800人齊聚六福村，共同歡慶一甲子里程碑。董事長梁茂生、梁又文現場宣布，公司將加發總額新台幣4,000萬元獎金，感謝全體同仁今年的努力，也感謝家人長期在背後支持。
志聖董事長梁茂生、總經理梁又文表示，志聖走過60年，最珍貴的力量始終來自「人」，每一項成果都有同仁的投入，也有家人在背後一路相伴。
晚間「點亮60」星光音樂會中特別播放以《禮運大同篇》為歌詞重新演繹的志聖60周年《孔子之歌》，傳遞文化傳承與人本價值；孫淑媚、魏如昀、李聖傑也接力演出，與同仁及家屬共享60周年的喜悅。
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