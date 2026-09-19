快訊

專訪／洪都拉斯窮困潦倒成萬華街友 遺憾忙工作錯過小孩成長

SUPER教師獎往例都出席…教長鄭英耀罕見缺席 改赴防衛韌性論壇

聽新聞
0:00 / 0:00

志聖60周年家庭日逾800人同歡 加發4000萬元獎金

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
志聖工業19日舉辦60周年家庭日。志聖／提供
志聖工業19日舉辦60周年家庭日。志聖／提供

志聖（2467）工業19日舉辦60周年家庭日，林口、台中廠員工與眷屬逾800人齊聚六福村，共同歡慶一甲子里程碑。董事長梁茂生、梁又文現場宣布，公司將加發總額新台幣4,000萬元獎金，感謝全體同仁今年的努力，也感謝家人長期在背後支持。

志聖董事長梁茂生、總經理梁又文表示，志聖走過60年，最珍貴的力量始終來自「人」，每一項成果都有同仁的投入，也有家人在背後一路相伴。

晚間「點亮60」星光音樂會中特別播放以《禮運大同篇》為歌詞重新演繹的志聖60周年《孔子之歌》，傳遞文化傳承與人本價值；孫淑媚、魏如昀、李聖傑也接力演出，與同仁及家屬共享60周年的喜悅。

志聖 獎金 家庭

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

群聯砸1億元挺國旅、再發1個月獎金！8000名員工眷屬受惠…股東喊：能挺一下我們？

迎接2027王船祭60周年 台南真護宮復刻60艘小王船

百年古厝樂聲再起 台南後壁黃家古厝中秋音樂會29年續寫文化

亞東醫院45周年慶 賴清德親臨肯定 研討會聚焦智慧精準與永續醫療

相關新聞

巨頭喊AI剎車 宏碁陳俊聖直言不太可能：技術發展只會越來越快

近期AI三巨頭Anthropic執行長阿莫戴、OpenAI執行長奧特曼及特斯拉執行長馬斯克相繼呼籲，放緩最先進AI開發腳步，對此，宏碁（2353）集團創辦人施振榮認為，科技的進步實際上是停不下來，宏碁董事長陳俊聖更直言「不太可能」，因為技術發展只會越來越快，重點還是如何在過程中做有效治理。

緯穎研發6KW晶片微流道散熱 洪麗甯：台灣業者靠技術力造夢

緯穎（6669）董事長洪麗甯表示，台灣過去都在幫世界大廠圓夢，現在供應鏈結合在一起更有機會「造夢」，靠技術影響力去制定世界產品規格。她出席王道經營與AI國際論壇提到AI伺服器三大新挑戰，從矽光子、微流道散熱技術、高壓供電HVDC，盼台廠積極參與掌握機會。

志聖60周年家庭日逾800人同歡 加發4000萬元獎金

志聖（2467）工業19日舉辦60周年家庭日，林口、台中廠員工與眷屬逾800人齊聚六福村，共同歡慶一甲子里程碑。董事長梁茂生、梁又文現場宣布，公司將加發總額新台幣4,000萬元獎金，感謝全體同仁今年的努力，也感謝家人長期在背後支持。

美光首次勞資調解落幕！10月22日再次協商 討論獎酬與獎金制度架構

美光科技與台灣美光記憶體工會於9月18日舉行首次調解會議。雙方進行了有建設性且助於推進溝通的討論，並同意於10月22日舉行第二次調解會議。

記憶體漲價出現裂痕 陳俊聖：有人已開第一槍「陸方價錢很殺」

記憶體漲價潮從去年下半年開始引爆，到現在還在持續上漲，即使消費市場已吃不消，但供應商仍在喊高價。不過，宏碁董事長陳俊聖指出，記憶體供應並非短缺，目前產能供應充足但報價混亂，價格應該已經漲到高點，尤其已有人開出第一槍，中國大陸供應商開出來的價錢很殺，對終端產品廠商而言，記憶體與SSD成本明年應該會下滑。

記憶體已不缺！宏碁陳俊聖：PC 僅有2類關鍵零件仍供貨吃緊

宏碁董事長陳俊聖19日指出，美國聯準會升息是受到科技業引發的，現在是零組件價格混亂期，有些漲有些跌，但今年以來漲勢最凶猛的記憶體，他表示很多家仍不斷向外「喊話」看漲到明年底，但事實上是大家滿手貨。中國大陸供應商量不斷放出來，是價格破壞者，面對價格混亂期「知道的都懂」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。