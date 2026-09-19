國科會：未來科技館閉幕 加速科研成果走向市場應用

國科會今天宣布「2026台灣創新技術博覽會—未來科技館」圓滿閉幕，國科會副主委蘇振綱表示，透過頒獎、現場展示及企業媒合的串聯，協助研究團隊接觸潛在合作企業與投資夥伴，加速科研成果走向實際場域及市場應用。

國科會發布新聞稿表示，今年未來科技館以「讓台灣科研成為產業轉型的力量」為主軸，由國科會攜手中央研究院、教育部、衛生福利部及運動部共同主辦，展示內容涵蓋AI智慧應用、半導體與晶片運算、智慧醫療與健康、淨零能源與材料、太空與韌性應用，並集結84件「2026未來科技獎」獲獎成果，讓企業與大眾一次掌握台灣科研的最新進展。

國科會說明，未來科技館3天展期共吸引逾5萬人次進場，完成150場技術洽談及27件技術發表與交流活動；另有63團產業公協會、企業、學校及專業團體組團參觀，呈現產業尋找技術、大眾體驗科技、研究團隊接觸市場的多元交流成果。

國科會表示，未來科技館於展前即蒐集企業的研發需求、技術痛點及合作方向，並依據需求篩選合適團隊，於展期間透過企業主題導覽、技術發表及一對一洽談，協助雙方直接討論技術導入與合作可能。參與企業涵蓋和碩、友達、宏碁、富邦金控、台達電子、敦泰電子、致伸科技、安川電機、達明機器人、三聯科技、崇越科技，提出的需求包括產品研發、製程改善、技術升級、新事業布局及跨域應用等面向。

國科會表示，技術發表與交流活動議題涵蓋AI與半導體、生技新藥與醫材、先進材料與淨零等領域。企業尋找的不只是單一技術，而是能與既有產品、設備及應用場域進一步整合的合作方案；企業也不只關心技術是否創新，也進一步詢問技術成熟度、既有驗證成果、導入條件、合作方式及後續開發時程，讓交流從「認識技術」往「如何使用技術」推進。

蘇振綱於2026未來科技獎頒獎典禮表示，肯定獲獎團隊長期投入科研創新，該獎項不只是表揚優秀研究成果，更重要的是讓具應用潛力的技術被產業看見。

國科會說明，除產業交流外，未來科技館也將艱深的科研成果轉化為大眾可以理解與參與的體驗，其中AI健康分析、智慧賽事搜尋、生成式AI虛擬試衣、智慧農畜產、衛星影像及防災科技等技術展示，吸引許多大眾、學生及科技愛好者駐足。