巨頭喊AI剎車 宏碁陳俊聖直言不太可能：技術發展只會越來越快

近期AI三巨頭Anthropic執行長阿莫戴、OpenAI執行長奧特曼及特斯拉執行長馬斯克相繼呼籲，放緩最先進AI開發腳步，對此，宏碁（2353）集團創辦人施振榮認為，科技的進步實際上是停不下來，宏碁董事長陳俊聖更直言「不太可能」，因為技術發展只會越來越快，重點還是如何在過程中做有效治理。

宏碁集團今年邁入五十歲，19日舉行「王道經營與AI國際論壇」，陳俊聖及施振榮出席論壇，會後接受媒體訪問。

陳俊聖分析，因為技術發展有他自身的腳步，只會越來越快。因該是要想辦法在這個快速發展科技過程當中，能夠有效的做治理及管制，這才是真正的王道。

施振榮則分享，自己現在努力把王道放進所有的AI，讓他們做雖然有效率，但是要做得更正確一點，那這是我們必須要努力的地方，「但整個科技的進步實際上是停不下來。」

他說，所以我最近提出一個共創價值、共享進化，而這個進化當然要從善的角度往前、不斷的往前進。「但是歷史上善惡常常都是同時存在的。」

至於AI發展放緩，對台灣科技及半導體產業影響，施振榮認為，放緩本質上不是那麼容易，但實質上台灣的產能也不夠，也不能支持它的速度，因為他要更快速度，我們產能也沒有辦法配合。

施振榮強調，不過因為台灣的彈性夠大、速度夠快，所以盡量爭取。但景氣不好的時候要逃得更快一點，否則損失也慘重。供需一直就是一個循環，那台商最大的特色就是彈性速度。面對循環越多，台商只會越來越強。