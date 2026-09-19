快訊

陳建州轉普通病房…范瑋琪今突現身機場 面露疲態爆「飛離台灣」

獨／父子撕破臉！菸酒商老董獲賠3675萬 兒「閃婚贈房」脫產上億遭打臉

聽新聞
0:00 / 0:00

巨頭喊AI剎車 宏碁陳俊聖直言不太可能：技術發展只會越來越快

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
左至右為宏碁董事長陳俊聖、創辦人施振榮。記者吳凱中／攝影
左至右為宏碁董事長陳俊聖、創辦人施振榮。記者吳凱中／攝影

近期AI三巨頭Anthropic執行長阿莫戴、OpenAI執行長奧特曼及特斯拉執行長馬斯克相繼呼籲，放緩最先進AI開發腳步，對此，宏碁（2353）集團創辦人施振榮認為，科技的進步實際上是停不下來，宏碁董事長陳俊聖更直言「不太可能」，因為技術發展只會越來越快，重點還是如何在過程中做有效治理。

宏碁集團今年邁入五十歲，19日舉行「王道經營與AI國際論壇」，陳俊聖及施振榮出席論壇，會後接受媒體訪問。

陳俊聖分析，因為技術發展有他自身的腳步，只會越來越快。因該是要想辦法在這個快速發展科技過程當中，能夠有效的做治理及管制，這才是真正的王道。

施振榮則分享，自己現在努力把王道放進所有的AI，讓他們做雖然有效率，但是要做得更正確一點，那這是我們必須要努力的地方，「但整個科技的進步實際上是停不下來。」

他說，所以我最近提出一個共創價值、共享進化，而這個進化當然要從善的角度往前、不斷的往前進。「但是歷史上善惡常常都是同時存在的。」

至於AI發展放緩，對台灣科技及半導體產業影響，施振榮認為，放緩本質上不是那麼容易，但實質上台灣的產能也不夠，也不能支持它的速度，因為他要更快速度，我們產能也沒有辦法配合。

施振榮強調，不過因為台灣的彈性夠大、速度夠快，所以盡量爭取。但景氣不好的時候要逃得更快一點，否則損失也慘重。供需一直就是一個循環，那台商最大的特色就是彈性速度。面對循環越多，台商只會越來越強。

陳俊聖 宏碁 OpenAI

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

輝達黃仁勳助威 王道經營與AI國際論壇登場

川普拒絕放慢AI發展！OpenAI、Anthropic、xAI三巨頭示警 他喊「誰贏AI就贏一切」

AI三巨頭罕見齊喊「放慢研發」！科技圈猜背後有事…網直指另一原因：錢燒太快

記憶體已不缺！宏碁陳俊聖：PC 僅有2類關鍵零件仍供貨吃緊

相關新聞

巨頭喊AI剎車 宏碁陳俊聖直言不太可能：技術發展只會越來越快

近期AI三巨頭Anthropic執行長阿莫戴、OpenAI執行長奧特曼及特斯拉執行長馬斯克相繼呼籲，放緩最先進AI開發腳步，對此，宏碁（2353）集團創辦人施振榮認為，科技的進步實際上是停不下來，宏碁董事長陳俊聖更直言「不太可能」，因為技術發展只會越來越快，重點還是如何在過程中做有效治理。

緯穎研發6KW晶片微流道散熱 洪麗甯：台灣業者靠技術力造夢

緯穎（6669）董事長洪麗甯表示，台灣過去都在幫世界大廠圓夢，現在供應鏈結合在一起更有機會「造夢」，靠技術影響力去制定世界產品規格。她出席王道經營與AI國際論壇提到AI伺服器三大新挑戰，從矽光子、微流道散熱技術、高壓供電HVDC，盼台廠積極參與掌握機會。

美光首次勞資調解落幕！10月22日再次協商 討論獎酬與獎金制度架構

美光科技與台灣美光記憶體工會於9月18日舉行首次調解會議。雙方進行了有建設性且助於推進溝通的討論，並同意於10月22日舉行第二次調解會議。

記憶體漲價出現裂痕 陳俊聖：有人已開第一槍「陸方價錢很殺」

記憶體漲價潮從去年下半年開始引爆，到現在還在持續上漲，即使消費市場已吃不消，但供應商仍在喊高價。不過，宏碁董事長陳俊聖指出，記憶體供應並非短缺，目前產能供應充足但報價混亂，價格應該已經漲到高點，尤其已有人開出第一槍，中國大陸供應商開出來的價錢很殺，對終端產品廠商而言，記憶體與SSD成本明年應該會下滑。

記憶體已不缺！宏碁陳俊聖：PC 僅有2類關鍵零件仍供貨吃緊

宏碁董事長陳俊聖19日指出，美國聯準會升息是受到科技業引發的，現在是零組件價格混亂期，有些漲有些跌，但今年以來漲勢最凶猛的記憶體，他表示很多家仍不斷向外「喊話」看漲到明年底，但事實上是大家滿手貨。中國大陸供應商量不斷放出來，是價格破壞者，面對價格混亂期「知道的都懂」。

AI浪潮重塑全球治理 「王道50」國際論壇聚焦隱性價值與人本精神

面對AI技術顛覆產業與全球治理重組，智榮基金會與天下文化今天在政大公企中心舉辦王道50「王道經營與AI國際論壇」，產官學專家齊聚擘劃智慧新局，強調AI時代的競爭力不在於掌握技術多寡，而在於治理價值的選擇。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。