美光首次勞資調解落幕！10月22日再次協商 討論獎酬與獎金制度架構

美光科技與台灣美光記憶體工會於9月18日舉行首次調解會議。雙方進行了有建設性且助於推進溝通的討論，並同意於10月22日舉行第二次調解會議。

雙方感謝中部科學園區管理局（CTSP）及調解委員會在本次調解過程中所提供的協助與支持。

在會議中，勞資雙方代表就多項議題進行討論，包括整體獎酬與獎金制度架構、禁搭便車（No Free Rider）議題，以及禁止秋後算賬（Non-Retaliation）等。

有關最後一項，美光再次重申公司的承諾，正如《美光全球團隊成員手冊》中所載明：「團隊成員有權在不必擔心遭受報復的情況下，和平集會、自由結社、成立及加入其自行選擇的工會或勞工組織，並尋求集體協商或其他形式的代表權。」

雙方將持續秉持相互尊重的精神，透過正向、務實的溝通，支持員工、服務客戶，並共同促進公司的持續成功。