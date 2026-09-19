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記憶體漲價出現裂痕 陳俊聖：有人已開第一槍「陸方價錢很殺」

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
宏碁董事長陳俊聖表示，記憶體價格目前已進入互相喊話階段，記憶體與SSD的成本明年應該會下滑。記者陳儷方／攝影
宏碁董事長陳俊聖表示，記憶體價格目前已進入互相喊話階段，記憶體與SSD的成本明年應該會下滑。記者陳儷方／攝影

記憶體漲價潮從去年下半年開始引爆，到現在還在持續上漲，即使消費市場已吃不消，但供應商仍在喊高價。不過，宏碁董事長陳俊聖指出，記憶體供應並非短缺，目前產能供應充足但報價混亂，價格應該已經漲到高點，尤其已有人開出第一槍，中國大陸供應商開出來的價錢很殺，對終端產品廠商而言，記憶體與SSD成本明年應該會下滑。

陳俊聖指出，記憶體產能一直增加，尤其，中國大陸的產能一直出來，記憶體不可能一路缺下去，缺到2030年的預期是不切實際的說法，現在完全沒有缺貨的問題，「供應量一直出來，要賣給我們的人很多」，要買的人反而少，記憶體與SSD情形都相當，「都是一大堆供應」。

中國大陸供應商可能成為記憶體價格的擾動者。陳俊聖指出，中國大陸供應商開出來的價格比較殺，且供應量又比較大，可能帶動市場價格的轉折；現在記憶體的三大供應商希望維持80幾％的高毛利，越長越久越好，所以一直喊話不會降價，但中國大陸策略不同，就是增加產能增加供應，且現在陸系以外的廠已經開始拿得到貨。

至於記憶體價格實況，並沒有全面一直漲，而是呈現混亂的報價，陳俊聖表示，現在是有人報高價，有人報低價，因為大家的成本不盡相同，現在就是一個混亂期，是「互相喊話階段」，有庫存的人對外喊話會一直漲下去，但了解供需循環的人都會知道，「這個其實是在喊話而已，因為實際上大家手上都是滿滿的庫存」。

陳俊聖預估，記憶體與SSD的成本明年應該會下滑；至於終端產品的售價，也有機會在明年趨緩，因終端產品價格反映零組件價格會有時間落差，可能需要數個月才會反映。

此外，蘋果已正式推出2026年全新iPhone 18系列新機，以及iPhone Duo首款摺疊機的全新產品線，兩款均是史上最貴，最頂規的iPhone 18 Pro Max 2TB售價9萬3900元，iPhone Duo 2TB售價11萬8900元。新手機看起來很吸引人，是否進一步排擠PC市場？

陳俊聖說，目前並沒有這種現象，一般消費者同時擁有手機、平板、電腦，這三機不會互相取代，且每個人的使用習慣也不相同。

陳俊聖 記憶體 漲價 宏碁 SSD

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