記憶體已不缺！宏碁陳俊聖：PC 僅有2類關鍵零件仍供貨吃緊

宏碁董事長陳俊聖19日指出，美國聯準會升息是受到科技業引發的，現在是零組件價格混亂期，有些漲有些跌，但今年以來漲勢最凶猛的記憶體，他表示很多家仍不斷向外「喊話」看漲到明年底，但事實上是大家滿手貨。中國大陸供應商量不斷放出來，是價格破壞者，面對價格混亂期「知道的都懂」。

宏碁創辦人、智榮基金會董事長施振榮出席19日王道50「王道經營與AI國際論壇」指出，創業時就將公司定位為「接力式的馬拉松」，會一棒接一棒，期許每一棒都盡力衝刺，更期許AI時代注入王道精神。

面對聯準會升息，消費電子市場需求疲弱衝擊，陳俊聖出席論壇也指出，通膨效應都是科技業所造成。

陳俊聖表示，今年關鍵零組件漲價幅度前所未見，客戶從一邊罵到一邊搶貨，宏碁也提升低價零組件庫存因應，但整體而言，每季都面臨PC價格調升壓力，第4季度不同產品仍有5~20%售價漲幅。

陳俊聖一向精準掌握零組件價格趨勢，他指出，部分零件如LPDDR5或DDR5 9600要搭配N1或N1X的記憶體還有缺，但更多是供過於求如DDR4，賣的人多但買的人少。

大陸記憶體業成鯰魚 3業者隔空喊話造市

陳俊聖指出，由於中國大陸記憶體業者產能龐大，價格又較殺，是價格破壞者，三大記憶體供應商因為期望獲利最大化，故一直放話看好到202X年價格持續上漲，但中國大陸策略不同，放出無限多產能，意味價格已無持續上漲可能。

陳俊聖指出，記憶體供應商頻出面喊話說看好漲勢一路到2027年，連蘋果都妥協接受三星合約價調漲，對此現象，他直言在反托拉斯的規範下，業者只能透過放話這種訊號signal互相喊話，懂得就會看懂。

面對記憶體缺貨消息，他表示「沒有啦！怎麼可能一路缺下去，中國產能一直出來，已經完全沒有缺貨問題，合約價現在是高檔震盪，價格漲漲跌跌稍感混亂，有人報高有人報低。」

他直言CPU目前也不缺，僅有微軟低價授權金專案機種，比方Small Core規格CPU供貨吃緊，其他規格已不短缺。微軟先前釋出2美元作業系統低價電腦方案，搭配入門處理器銷售刺激市場需求，使得入門機近期銷售量升溫。

筆電價格何時調降？機會點看2027年底

陳俊聖表示，2027年預期宏碁SSD跟記憶體持有成本會比今年下滑，反應到終端售價，預估明年下半有機會「止漲」讓價格趨穩，因為零件調降到反應到終端產品售價要一段時間，連動大家各自手上的零組件庫存成本。

市場關心PC價格調漲何時到頂？陳俊聖表示，2027年首季價格還有調升機會，但現在處於價格混亂期，升幅應該是越來越窄，他從半導體擴張產能開出預計在2027年中推測，零組件價格屆時可能會處於高點，隨後進入穩定狀態，接下來看看能不能下半年往下調，但他坦言反轉點誰也不知道。

不過，陳俊聖坦言PC售價回跌是「希望」，但現實面，零組件供應商似乎將漲價視為潮流，一堆零件商跑來告知要漲價，從PCB到玻纖布到記憶體，一連串跟風上漲就造成通貨膨脹，最後引發央行出手，這是不正常的現象。